"Los golpearemos tan fuerte": la dura advertencia de Trump a Irán si bloquea el suministro mundial de petróleo

Fotos y videos.- 8M en La Plata: masiva movilización con un fuerte reclamo contra los femicidios y la violencia de género
El presidente Donald Trump aseguró este lunes que la guerra con Irán terminará "muy pronto" pero advirtió a Teherán que está dispuesto a golpear "muy, muy duro" si decide bloquear el suministro de petróleo en la región.
"Creo que pronto, muy pronto", declaró en rueda de prensa en su club de glof de Doral (Florida) a preguntas de cuándo terminarían los ataques de la ofensiva con Israel.
"No voy a permitir que un régimen terrorista tenga al mundo como rehén e intente detener la oferta mundial de petróleo. Y si Irán hace algo en ese sentido, serán golpeados muy, muy duro", añadió luego.
"Más les vale no jugar a ese juego", advirtió. "Todo lo que tienen se ha ido, incluida su dirigencia", explicó.
Luego indicó que buscaba una "victoria definitiva" contra el régimen clerical, que el fin de semana eligió al hijo del asesinado líder supremo Ali Jamenei como su nuevo guía.
Trump dijo que Estados Unidos estaba reservando algunos de los objetivos "más importantes" en Irán para posibles ataques posteriores si fuera necesario, incluida la red eléctrica del país.
"Los golpearemos tan fuerte que no les será posible, ni para nadie que los ayude, recuperar jamás esa parte del mundo, si hacen algo", afirmó.
Al mismo tiempo, Trump restó importancia al conflicto -una guerra que no ha sido aprobada por el Congreso de Estados Unidos-, y lo calificó repetidamente de "excursión".
Trump se ha enfrentado a críticas por los mensajes contradictorios de su gobierno sobre los objetivos de la guerra con Irán, en particular sobre si busca o no un cambio de régimen a gran escala.
Rehusó decir si el nuevo líder Mojtaba Jamenei es un blanco, limitándose a señalar que su nombramiento "no es bueno".
Trump añadió que tuvo una "llamada telefónica positiva" con el presidente ruso, Vladimir Putin, sobre las guerras de Ucrania e Irán.
"Él quiere ayudar" en Oriente Medio, dijo Trump sobre Putin, que respalda a Irán e invadió Ucrania en 2022.
Estados Unidos está "levantando ciertas sanciones relacionadas con el petróleo para rebajar los precios", comentó por otra parte el mandatario.
"Vamos a retirar esas sanciones hasta que esto se arregle", añadió, sin especificar a qué países se refería.
Trump ya levantó las sanciones a Venezuela tras la operación que sacó del poder al presidente Nicolás Maduro, mientras que mantiene otras sobre países como Rusia.
