Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo

"Los golpearemos tan fuerte": la dura advertencia de Trump a Irán si bloquea el suministro mundial de petróleo

"Los golpearemos tan fuerte": la dura advertencia de Trump a Irán si bloquea el suministro mundial de petróleo
9 de Marzo de 2026 | 21:17

Escuchar esta nota

El presidente Donald Trump aseguró este lunes que la guerra con Irán terminará "muy pronto" pero advirtió a Teherán que está dispuesto a golpear "muy, muy duro" si decide bloquear el suministro de petróleo en la región.

"Creo que pronto, muy pronto", declaró en rueda de prensa en su club de glof de Doral (Florida) a preguntas de cuándo terminarían los ataques de la ofensiva con Israel.

"No voy a permitir que un régimen terrorista tenga al mundo como rehén e intente detener la oferta mundial de petróleo. Y si Irán hace algo en ese sentido, serán golpeados muy, muy duro", añadió luego.

"Más les vale no jugar a ese juego", advirtió. "Todo lo que tienen se ha ido, incluida su dirigencia", explicó.

Luego indicó que buscaba una "victoria definitiva" contra el régimen clerical, que el fin de semana eligió al hijo del asesinado líder supremo Ali Jamenei como su nuevo guía.

Trump dijo que Estados Unidos estaba reservando algunos de los objetivos "más importantes" en Irán para posibles ataques posteriores si fuera necesario, incluida la red eléctrica del país.

LE PUEDE INTERESAR

El precio del petróleo sube y baja al compás de frases de Donald Trump

LE PUEDE INTERESAR

El petróleo se dispara por la guerra en Medio Oriente, las bolsas se desploman y el riesgo país superó los 600 puntos básicos

"Los golpearemos tan fuerte que no les será posible, ni para nadie que los ayude, recuperar jamás esa parte del mundo, si hacen algo", afirmó.

Al mismo tiempo, Trump restó importancia al conflicto -una guerra que no ha sido aprobada por el Congreso de Estados Unidos-, y lo calificó repetidamente de "excursión".

Trump se ha enfrentado a críticas por los mensajes contradictorios de su gobierno sobre los objetivos de la guerra con Irán, en particular sobre si busca o no un cambio de régimen a gran escala.

Rehusó decir si el nuevo líder Mojtaba Jamenei es un blanco, limitándose a señalar que su nombramiento "no es bueno".

Trump añadió que tuvo una "llamada telefónica positiva" con el presidente ruso, Vladimir Putin, sobre las guerras de Ucrania e Irán.

"Él quiere ayudar" en Oriente Medio, dijo Trump sobre Putin, que respalda a Irán e invadió Ucrania en 2022.

Estados Unidos está "levantando ciertas sanciones relacionadas con el petróleo para rebajar los precios", comentó por otra parte el mandatario.

"Vamos a retirar esas sanciones hasta que esto se arregle", añadió, sin especificar a qué países se refería.

Trump ya levantó las sanciones a Venezuela tras la operación que sacó del poder al presidente Nicolás Maduro, mientras que mantiene otras sobre países como Rusia.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Paro de docentes y auxiliares afectará las clases este lunes en La Plata y Provincia

Golpe comando y entradera en La Plata: ataron a una mujer y escaparon en una camioneta

¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región

Aumento salarial para la Policía bonaerense: de cuánto es el monto de bolsillo, escalafón por escalafón

Floppy Tesouro internada: qué le pasó a la modelo y un mensaje que generó preocupación

VIDEO. “Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio contra su ex

“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas
+ Leidas

Los UPD de La Plata, en fotos.- La Plata amaneció a puro bombazo

Playas bonaerenses en grave riesgo por el avance del mar

Platenses desesperados por crisis en una obra social

Estudiantes: llegar a la Libertadores con los deberes hechos

VIDEO. Piñas, patadas y escándalo: el Mineiro de Eduardo Domínguez perdió y la final terminó en caos

En La Plata los vecinos que separen los residuos plásticos tendrán descuentos en comercios

La Plata, sin agua este lunes: a qué barrio afectan las obras de Absa

Margarita florece: a los 86 años da cátedra en las aulas y en el gimnasio
Últimas noticias de El Mundo

El precio del petróleo sube y baja al compás de frases de Donald Trump

El petróleo se dispara por la guerra en Medio Oriente, las bolsas se desploman y el riesgo país superó los 600 puntos básicos

Rusia expresó su "solidaridad con nuestros amigos iraníes"

Quién es Mojtaba Khamenei, hijo del fallecido ayatollah y designado líder supremo de Irán
Deportes
Tras la novela del verano, Estudiantes avanza con la renovación de Cetré
Zaniratto piensa en el 'Pata' Castro en lugar del lesionado Miramón para visitar a Banfield
Lanús tendría al reemplazo de Castillo: quiere al 9 de Banfield, ex Gimnasia y que Troglio "rescató" de Honduras
VIDEO.- Colapinto arribó a China con piluso de Boca y ante una multitud de fanáticos
Batalla campal en Brasil: 23 expulsados, Argentina aún tiene el récord mundial y la furiosa reacción de Eduardo Domínguez
Información General
Más casos de influenza aviar en la Provincia y se activó el protocolo sanitario
A 250 años del libro de Smith “La riqueza de las naciones”
Los números de la suerte del lunes 9 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Violencia de género en la Provincia: en 2025 hubo 78 víctimas de femicidio y más de 146 mil causas penales
Alerta por el hundimiento de algunos ríos y por qué preocupa en la Región
Policiales
Trapitos en La Plata: un operativo en el Centro terminó con cinco demorados
Choque y vuelco en Ruta 36: dos camiones protagonizaron un impactante accidente
Atraparon a un joven de La Plata que tenía un arma de la Policía Bonaerense entre su arsenal
Juicio al ex de Piparo: el ex titular del SAME detalló que nunca recibieron un llamado tras el accidente
Se reaviva el reclamo por la "zona roja" de La Plata y trazan mapa del narcomenudeo: "Cada esquina es un punto de venta"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla