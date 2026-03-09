Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Trapitos en La Plata: un operativo en el Centro terminó con cinco demorados

Trapitos en La Plata: un operativo en el Centro terminó con cinco demorados
9 de Marzo de 2026 | 19:44

Una serie de operativos de control en el centro de La Plata culminó hoy con el traslado de cinco cuida coches informales a la sede de la Comisaría Primera. Las intervenciones policiales se originaron a partir de las advertencias de los propios comerciantes de la zona, quienes denunciaron comportamientos agresivos que ahuyentaban a la clientela.

El primer despliegue tuvo lugar en la calle 4 entre 48 y 49. Los efectivos del Comando de Patrullas acudieron al sector tras recibir una alerta a través de un grupo de WhatsApp conformado por dueños de locales. Los mensajes indicaban que dos hombres de 42 años abordaban a los conductores de manera intimidatoria. Esta actitud provocaba la retirada inmediata de los automovilistas y, en consecuencia, una caída en las ventas de los negocios aledaños.

Al presentarse en el lugar, los uniformados interceptaron a los individuos y les notificaron que su actividad se encontraba en clara infracción a la ordenanza municipal. Frente a la advertencia, los sujetos adoptaron una postura reticente y se negaron a brindar sus datos personales, motivo por el cual los agentes concretaron su derivación a la dependencia policial.

Un episodio de idénticas características se registró poco después en la calle 51 entre 11 y 12. En esta oportunidad, el mismo canal de comunicación barrial sirvió para denunciar a tres "trapitos" de 33, 34 y 36 años. El reporte reiteró el modus operandi y señaló la hostilidad dirigida hacia los ciudadanos que intentaban estacionar sus vehículos en la cuadra.

Las autoridades repitieron el procedimiento preventivo. Una vez en el sitio, confirmaron la falta a la normativa local y se toparon con la misma resistencia por parte de los infractores a la hora de la identificación oficial. Los tres hombres terminaron en la seccional de la jurisdicción para el registro correspondiente.

Tras las diligencias de rigor en la comisaría y la apertura de las actuaciones por averiguación de ilícito, los cinco demorados se retiraron de la dependencia.

