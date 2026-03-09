Trapitos en La Plata: un operativo en el Centro terminó con cinco demorados

Fotos y videos.- 8M en La Plata: masiva movilización con un fuerte reclamo contra los femicidios y la violencia de género
Fotos y videos.- 8M en La Plata: masiva movilización con un fuerte reclamo contra los femicidios y la violencia de género
En Provincia, los colegios privados solicitaron aumentar las cuotas
Choque y vuelco en Ruta 36: dos camiones protagonizaron un impactante accidente
El Gobierno avanza con modificaciones en la VTV: de qué se tratan los cambios
Juicio al ex de Piparo: el ex titular del SAME detalló que nunca recibieron un llamado tras el accidente
El precio del petróleo sube y baja al compás de frases de Donald Trump
Atraparon a un joven de La Plata que tenía un arma de la Policía Bonaerense entre su arsenal
La Provincia le contestó a LLA por la ofensiva contra las tasas municipales y mencionó un informe de la UNLP
VIDEO. Mariano Iúdica explotó en una entrevista por streaming: "Se hacen los cancheros y los c... a trompadas"
YPF ratificó que no tocará el precio de las naftas a pesar de otra suba del petróleo por la guerra
VIDEO. El reclamo de un vecino en La Plata por el abandono de los árboles y las veredas
VIDEO. Gran Hermano: Danelik y la platense Mavinga protagonizaron una fuerte pelea
¿Sos estudiante de la UNLP? Todo lo que necesitás saber para tramitar el Boleto Estudiantil Gratuito
Se reaviva el reclamo por la "zona roja" de La Plata y trazan mapa del narcomenudeo: "Cada esquina es un punto de venta"
La Plata, sin agua este lunes: a qué barrio afectan las obras de Absa
Ya rige el nuevo Régimen Penal Juvenil: uno por uno, los principales cambios
Lanús tendría al reemplazo de Castillo: quiere al 9 de Banfield, ex Gimnasia y que Troglio "rescató" de Honduras
Los UPD de La Plata, en fotos.- La Plata amaneció a puro bombazo
¿Te perdiste EL DIA del domingo? Leé las noticias que otros medios no exhiben
Cables caídos, incendio de pastizales y amplio corte de luz que afecta a Villa Elisa y City Bell
¿Cuántos y qué clubes usan camiseta al estilo Estudiantes o Gimnasia en todo el fútbol argentino?
Batalla campal en Brasil: 23 expulsados, Argentina aún tiene el récord mundial y la furiosa reacción de Eduardo Domínguez
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Desde Nación aseguraron que la Policía bonaerense "es parte del problema" del narcotráfico y le salieron al cruce
Atacan en La Plata a un conductor de una App con gas pimienta
En La Plata los vecinos que separen los residuos plásticos tendrán descuentos en comercios
Milei busca recomponer el diálogo con la Corte y va por una ley clave
Margarita florece: a los 86 años da cátedra en las aulas y en el gimnasio
Temporada “regular” en Mar del Plata: menor consumo y ocupación hotelera de hasta 70 %
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Una serie de operativos de control en el centro de La Plata culminó hoy con el traslado de cinco cuida coches informales a la sede de la Comisaría Primera. Las intervenciones policiales se originaron a partir de las advertencias de los propios comerciantes de la zona, quienes denunciaron comportamientos agresivos que ahuyentaban a la clientela.
El primer despliegue tuvo lugar en la calle 4 entre 48 y 49. Los efectivos del Comando de Patrullas acudieron al sector tras recibir una alerta a través de un grupo de WhatsApp conformado por dueños de locales. Los mensajes indicaban que dos hombres de 42 años abordaban a los conductores de manera intimidatoria. Esta actitud provocaba la retirada inmediata de los automovilistas y, en consecuencia, una caída en las ventas de los negocios aledaños.
Al presentarse en el lugar, los uniformados interceptaron a los individuos y les notificaron que su actividad se encontraba en clara infracción a la ordenanza municipal. Frente a la advertencia, los sujetos adoptaron una postura reticente y se negaron a brindar sus datos personales, motivo por el cual los agentes concretaron su derivación a la dependencia policial.
Un episodio de idénticas características se registró poco después en la calle 51 entre 11 y 12. En esta oportunidad, el mismo canal de comunicación barrial sirvió para denunciar a tres "trapitos" de 33, 34 y 36 años. El reporte reiteró el modus operandi y señaló la hostilidad dirigida hacia los ciudadanos que intentaban estacionar sus vehículos en la cuadra.
Las autoridades repitieron el procedimiento preventivo. Una vez en el sitio, confirmaron la falta a la normativa local y se toparon con la misma resistencia por parte de los infractores a la hora de la identificación oficial. Los tres hombres terminaron en la seccional de la jurisdicción para el registro correspondiente.
Tras las diligencias de rigor en la comisaría y la apertura de las actuaciones por averiguación de ilícito, los cinco demorados se retiraron de la dependencia.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí