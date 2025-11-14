Concluye el paro docente y los nodocentes anunciaron otra huelga

Se entregó De Vido, lo detuvieron y quedó preso en la cárcel de Ezeiza
A menos de 24 horas de conocerse el cobro de un bono extra de 150.000 pesos con el sueldo de noviembre para los nodocentes de la Universidad Nacional de La Plata, el gremio Atulp anunció que el próximo jueves 20 de noviembre van al paro sin asistencia a los lugares de trabajo por la falta de puesta en marcha de la ley de financiamiento universitario.
La Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN) convocó a un paro nacional para el 19 de noviembre. Como en la Ciudad ese día es no laborable, el gremio local Atulp resolvió pasar la medida de fuerza para el día siguiente. A su vez, ese jueves 20 de noviembre se hará en todo el país una jornada de visibilización del conflicto.
Tal como ocurre con los docentes universitarios, los nodocentes piden la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario (LFU), por parte del Poder Ejecutivo Nacional, “quien ha decidido no respetar el mandato popular de garantizar el normal funcionamiento de las Universidades Nacionales”.
“Sin Ley de Financiamiento, no hay universidades; sin universidades, no hay futuro”, subrayó Fatun en un comunicado.
El anuncio del gremio nodocente se produjo en pleno paro de 72 horas de los docentes universitarios llevan a cabo desde el miércoles pasado, que además de la aplicación de la LFU reclaman una recomposición salarial y el presupuesto universitario 2026.
La medida del 20 de noviembre afectará directamente a las clases y actividades administrativas, ya que en la mayoría de los casos la falta de nodocentes no permitirá la apertura de las sedes educativas y administrativas.
En tanto, concluye hoy el paro de los docentes que se desarrolla desde el miércoles pasado y afecta las clases en los colegios preuniversitarios y la mayoría de las 17 facultades de la UNLP.
El paro tiene dos reclamos puntuales: que se ponga en marcha la Ley de Financiamiento Universitario y mejoras salariales.
