Se entregó el acusado de matar a tiros a un menor al defenderse de un robo

El joven acusado de matar a balazos a un ladrón de 15 años

En las últimas horas quedó detenido el acusado de matar a balazos a un adolescente de 15 años, quien intentó asaltarlo junto a un cómplice en las calles 141 y 45 del barrio San Carlos.

Su abogado defensor, José Luis Villada, lo entregó en la sede de la DDI local, a la espera de una pronta morigeración de su situación procesal.

Igual le imputaron un “homicidio agravado por el empleo de arma de fuego en concurso real con portación ilegal de arma de fuego de uso civil condicional”, delito con una alta pena en expectativa.

El joven llevaba un arma Taurus G3 Full Size 9mm, de la que es legítimo usuario, aunque no tiene portación.

Dice que se defendió de un ataque y que le dispararon.

También que quedó en shock y que se asustó mucho.

En ese contexto, narró que en medio del ataque se parapetó detrás de un árbol para tener cobertura.

Cuando la fiscal Betina Lacki lo indagó, el joven refirió que hace prácticas de tiro y que llevaba el arma porque el barrio está imposible por la inseguridad.

La orden de detención llevó la firma de la jueza Marcela Garmendia, que hizo lugar al requerimiento de la instructora.

Fue cerca de las 23.30 del 22 de septiembre que Tiziano Benjamín Videla recibió tres impactos, al parecer, efectuados por quien resultó blanco de ese aparente intento de desapoderamiento.

Quien efectuó las detonaciones se desplazaba en bicicleta. El fallecido y, aparentemente alguien más que desapareció de la escena, en moto.

Fuentes judiciales confirmaron además que Videla tenía antecedentes penales en La Plata, con varias causas abiertas en distintas fiscalías por robo, encubrimiento y tenencia de armas de fuego.