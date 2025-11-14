Otra tragedia vial, ahora por un choque de motocicletas

Un grave accidente ocurrido en las últimas horas en la localidad de Abasto dejó como saldo una mujer fallecida y volvió a poner en discusión la enorme problemática de la inseguridad vial en la Región.

El siniestro ocurrió el miércoles por la tarde en el cruce de las calles 523 y 211, cuando dos motocicletas colisionaron de frente por motivos que aún se investigan.

Según fuentes policiales, la víctima, una mujer de 33 años, sufrió politraumatismos severos y falleció antes de poder ser trasladada al hospital.

Intervinieron efectivos del Subcomando Oeste y la seccional séptima, que preservaron la escena hasta la llegada de la Policía Científica.

La fiscalía interviniente caratuló la causa como “homicidio culposo” y ordenó pericias mecánicas, alcoholemia y análisis de las condiciones de las motos implicadas: una Gilera Smash (que era conducida por la víctima fatal) y una Honda Titán 150.

Este episodio se suma a otros graves incidentes viales en la Región, en los que la combinación de velocidad, poca señalización y vehículos livianos termina en desenlaces fatales.