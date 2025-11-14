Buscan a un hombre que apuñaló a su expareja

La zona de 78 entre 9 y 10 se convirtió ayer en epicentro de un brutal ataque cometido contra una mujer de 32 años, que según expuso ante la Policía, fue forzada por su ex pareja a subir a un automóvil dorado. Según relató, una vez dentro comenzó a recibir golpes de puño y cortes provocados con un cuchillo, en un encierro que combinó agresión física y terror. La secuencia, breve pero brutal, dejó marcas visibles en manos y cuerpo, y un estado de shock evidente.

La víctima contó que el agresor detuvo el vehículo en una estación de servicio y que ese instante, mínimo y decisivo, le permitió escapar. Corrió sin mirar atrás hasta que un motociclista, testigo involuntario de su urgencia, la auxilió y la llevó directamente al hospital. Allí ingresó con lesiones compatibles con la violencia relatada y sin su teléfono celular, que el agresor se llevó consigo.

El episodio ocurrió cerca de la 1.20 de la madrugada. Sin testigos directos del ataque inicial y con el agresor identificado pero prófugo, la causa avanza con los elementos disponibles: el relato de la víctima, las lesiones examinadas en el hospital y la mecánica de retención forzada dentro de un auto en movimiento.