Un jurado de Chaco define el destino del “clan Sena”

El juicio por jurados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco llega a su fin. Tras los alegatos de clausura realizados ayer, el jurado popular pasó a deliberar y en la jornada de hoy emitirá su veredicto. Todo previas instrucciones impartidas por la jueza técnica Dolly Fernández.

Como se sabe, están imputados César Sena, Emerenciano Sena, Marcela Acuña, Fabiana González, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso.

“A Cecilia la mataron y eso no es política, es un femicidio”, aseguró el fiscal Juan Martín Bogado en su discurso de cierre.

“Desde el principio les pedí que imaginen un rompecabezas. Hoy tienen ante sus ojos cada prueba, cada detalle. Solo hay una imagen posible: Cecilia fue asesinada por quienes creyeron estar por encima de la justicia”, agregó.

De acuerdo a la exposición de Bogado, la vida de Cecilia cambió radicalmente tras su casamiento con César Sena. “Fue blanco de hostilidad”, refirió el funcionario.

“Si Marcela -por Acuña, la madre- declara, se hunden los tres”, reiteró en más de una ocasión Bogado, apuntando al pacto de silencio que selló el destino de la víctima.

Para los acusados -sostuvo el fiscal- “sacar a Cecilia del círculo era una obsesión. Le prometieron herencias falsas, le propusieron dinero e, incluso, hasta le crearon un supuesto trabajo en el sur del país para crear la coartada que terminó siendo una trampa fatal”.

El mayor juicio en la historia del Chaco llega así al límite: justicia o silencio, verdad o miedo. Solo el veredicto dilucidará si habrá, por fin, respuestas para el calvario de Cecilia Strzyzowski.

Insólitamente, Gabriela Tomljenovic, defensora de César Sena, uno de los acusados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, expresó que “no tenemos la certeza” de que su cliente haya sido el autor del crimen.

Después, respecto de Acuña, su representante letrada fue por el camino del “encubrimiento” y Ricardo Osuna, que defiende a Emerenciano Sena, “no existe ni una sola prueba contra él”.