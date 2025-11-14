Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Hoy pedí gratis la tarjeta del Súper Cartonazo: pozo de $10 millones y “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Policiales |El crimen de Cecilia

Un jurado de Chaco define el destino del “clan Sena”

Un jurado de Chaco define el destino del “clan Sena”

Cecilia Strzyzowski

14 de Noviembre de 2025 | 02:31
Edición impresa

El juicio por jurados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco llega a su fin. Tras los alegatos de clausura realizados ayer, el jurado popular pasó a deliberar y en la jornada de hoy emitirá su veredicto. Todo previas instrucciones impartidas por la jueza técnica Dolly Fernández.

Como se sabe, están imputados César Sena, Emerenciano Sena, Marcela Acuña, Fabiana González, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso.

“A Cecilia la mataron y eso no es política, es un femicidio”, aseguró el fiscal Juan Martín Bogado en su discurso de cierre.

“Desde el principio les pedí que imaginen un rompecabezas. Hoy tienen ante sus ojos cada prueba, cada detalle. Solo hay una imagen posible: Cecilia fue asesinada por quienes creyeron estar por encima de la justicia”, agregó.

De acuerdo a la exposición de Bogado, la vida de Cecilia cambió radicalmente tras su casamiento con César Sena. “Fue blanco de hostilidad”, refirió el funcionario.

“Si Marcela -por Acuña, la madre- declara, se hunden los tres”, reiteró en más de una ocasión Bogado, apuntando al pacto de silencio que selló el destino de la víctima.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Se entregó el acusado de matar a tiros a un menor al defenderse de un robo

LE PUEDE INTERESAR

Otra tragedia vial, ahora por un choque de motocicletas

Para los acusados -sostuvo el fiscal- “sacar a Cecilia del círculo era una obsesión. Le prometieron herencias falsas, le propusieron dinero e, incluso, hasta le crearon un supuesto trabajo en el sur del país para crear la coartada que terminó siendo una trampa fatal”.

El mayor juicio en la historia del Chaco llega así al límite: justicia o silencio, verdad o miedo. Solo el veredicto dilucidará si habrá, por fin, respuestas para el calvario de Cecilia Strzyzowski.

Insólitamente, Gabriela Tomljenovic, defensora de César Sena, uno de los acusados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, expresó que “no tenemos la certeza” de que su cliente haya sido el autor del crimen.

Después, respecto de Acuña, su representante letrada fue por el camino del “encubrimiento” y Ricardo Osuna, que defiende a Emerenciano Sena, “no existe ni una sola prueba contra él”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Súper Cartonazo, gigante: el pozo sumó 10 millones y se viene un “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Modo QR activo en los micros de La Plata: cómo funciona el nuevo método de pago

Nicolás Barros Schelotto, el heredero: “Dar lo mejor para Gimnasia”

Estudiantes y un duelo bisagra ante Argentinos: depende de sí mismo para avanzar a octavos

Locura por Johnny Depp, que hoy llega a La Plata: “La gente me mantiene vivo”

Casación pidió acelerar el juicio por los Cuadernos

VIDEO. Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado

Elegir un colegio privado, las opciones de Jardín y Primaria en La Plata: cuotas y costos "extras"
+ Leidas

Avanzan en el Concejo el Presupuesto y la Fiscal municipal

VIDEO. Martín Yeza, entre la reconstrucción del PRO y la alianza con Milei

Tensión por una fiesta de colegios en un salón

Falleció Rubén “Chuby” Leguizamón

EE UU-Argentina: acuerdo de comercio e inversiones

La violencia baja a la Primaria: chicos y padres golpearon a docentes

Se entregó De Vido, lo detuvieron y quedó preso en la cárcel de Ezeiza

El robo motorizado está de moda entre dos plazas platenses
Últimas noticias de Policiales

El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

Le martillan la ventanilla en un semáforo y le roban

VIDEO. Makintach se adelantó a la posible sanción y “pegó un fuerte portazo”

Millonario golpe a una quinta avícola en El Peligro
Deportes
La relación con AFA, el gran tema a resolver
Gimnasia sin paz: siguen los problemas por falta de pagos al plantel
Úbeda evalúa cuidar a Giménez ante Tigre
El Muñeco patearía el tablero y apostaría por los históricos ante Vélez
Se despide del 2025: la Selección juega con Angola
Información General
Pionero en el país: Zárate nombró funcionaria a una Inteligencia Artificial
Más de un millón de argentinos viven con diabetes y no lo saben
Los números de la suerte del viernes 14 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Un juez Federal de La Plata derivó a la justicia bonaerense una denuncia contra el IOMA
Día Nacional del Director Técnico de Fútbol: por qué se celebra y los grandes que pasaron por La Plata
Espectáculos
César “Banana” Pueyrredón: el Dios del amor
“Modigliani”, de Johnny Depp Pánico y locura en Montparnasse
Daniel Hendler: “No puedo evitar ver la comedia que está siempre por debajo”
Se terminó la espera: Oasis vuelve a rugir en el Monumental
Héroe presenta su homenaje lírico pop al mundo del cine
La Ciudad
Otra vez sube el agua: como otros servicios le gana a la inflación
La violencia baja a la Primaria: chicos y padres golpearon a docentes
Constructores salen a rechazar la suspensión de trámites de obras
“El Mató” suma su rock con sello platense a los festejos por el aniversario
Tensión por una fiesta de colegios en un salón

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla