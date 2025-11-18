Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo por $10.000.000, que sale o sale: los números de este martes

Política y Economía |El veredicto se dictó en La Plata

Justicia divina: destituyeron a Makintach, luego del escándalo durante el juicio por la muerte de Maradona

18 de Noviembre de 2025 | 09:51

Escuchar esta nota

La provincia de Buenos Aires vivió hoy, jueves por la mañana, un momento histórico para la Justicia: el jury de enjuiciamiento decidió destituir a la jueza Julieta Makintach. La fiscalía, que había presentado una acusación muy fuerte contra la magistrada, logró que los legisladores que integraban el jury la separaran definitivamente de su cargo, tras un proceso que había generado una crisis institucional. El fallo lo leyó Ulises Giménez, secretario de Enjuiciamiento: destitución, inhabilitada de por vida y costos a pagar.

La causa que originó el jury fue el escándalo por un supuesto proyecto audiovisual que mostraba a Makintach dentro del juicio por la muerte de Diego Maradona. En mayo pasado, se viralizó un tráiler de ese documental -titulado “Justicia Divina” según la acusación- en el que se la veía entrando a tribunales, dando entrevistas en su despacho y participando activamente de las audiencias. 

Para los acusadores, estos hechos configuraban un uso indebido de los recursos del Estado y una falta grave de independencia judicial: la fiscal Ana Duarte sostuvo que Makintach había mentido, abusado de su poder y presionado a otros actores del juicio para favorecer un proyecto personal. 

Durante el jury también declararon testigos clave: abogados como Fernando Burlando, el fiscal Patricio Ferrari, incluso Gianinna Maradona estuvo presente. Además, una amiga cercana de la jueza, María Vidal Alemán, también fue llamada a testificar. 

Verónica Ojeda, madre del último hijo de Maradona, declaró antes del fallo: "Dieguito vino para pedir justicia por su papá. Fueron cinco años de mucha lucha y estamos hoy para que esta jueza pague lo que tiene que pagar. Esperamos que el 17 de marzo se haga el juicio por la muerte de Diego".

Makintach había presentado una renuncia en medio del escándalo, pero su defensa pidió que el jury la absolviera o, al menos, aceptara esa renuncia en lugar de sancionarla con la destitución. Las imputaciones concretas fueron severas: entre otras, se la acusó de malversación de fondos, incumplimiento de deberes públicos y violación de secreto, según se lee en la acusación formal. 

LE PUEDE INTERESAR

Provincia de Buenos Aires: acciones para fortalecer el cuidado neonatal

LE PUEDE INTERESAR

Piedritas: CARBAP exige acelerar obras clave del Río Salado

Con el veredicto de hoy, Makintach no podrá volver a ejercer mientras dure el juicio político, y su carrera judicial también ha llegado a su fin. Además, la lectura del fallo marca un cierre simbólico de un proceso que desencadenó después de que se conociera el vínculo de la jueza con la producción de aquel documental, lo que, según la fiscalía y parte de la Justicia, sembró dudas insalvables sobre su imparcialidad

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Asesinato confirmado: a la psiquiatra de City Bell la degollaron pero... ¿quién la mató y porqué?

Semana crucial para el PJ bonaerense ante el desafío del Presupuesto

El Pincha saca la calculadora: ¿qué necesita para ingresar al Playoff?

Gimnasia goleó a Platense 3 a 0, clasificó a octavos de final y encontró en Zaniratto a un DT que le hizo muy bien

VIDEO. Rapto y abuso de una joven en La Plata: quién es el detenido y qué se sabe del caso

Cuatro listas luchan para presidir el colegio de arquitectos local

Qué dijo Capitanich tras el fallo por el caso Cecilia

Fabiola Yáñez la pasó mal en la mesaza de Mirtha
+ Leidas

VIDEO.- El Lobo se metió entre los ocho con una goleada ante Platense: ahora, con Unión

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Platense

¡EN VIVO!.- Seguí el sorteo para ingresar a los colegios de la UNLP: mirá los resultados de la Anexa y el Liceo

Se dio el milagro: Estudiantes se metió por la ventana a los playoffs, con ayuda de todos

Provincia y estatales retoman hoy la paritaria salarial, tras un mes de reclamos: qué piden los gremios

Sin Carrillo, Neves y... Estudiantes sufre otra baja de peso para visitar al Central de Di María

El alakismo pisa fuerte en la UNLP y podría ser clave para el futuro de Medicina

Zaniratto, el que revivió al equipo y a los hinchas
Últimas noticias de Política y Economía

Aubasa anunció en Mar del Plata obras en la autovía 2 y la doble mano de la ruta 11

Nuevas inscripciones para cursos gratuitos de oficios en Mar del Plata

Junín fue distinguida como segunda Ciudad Emprendedora del país por RIL

Provincia de Buenos Aires: acciones para fortalecer el cuidado neonatal
Información General
Se cayó Cloudflare y dejaron de funcionar millones de sitios web en todo el mundo
El boom de “pet tech”: nuevas tecnologías redefinen el cuidado de perros y gatos
Un vendaval histórico dejó tres pesqueros hundidos en Santa Cruz
Buscan prohibir la venta de bebidas energizantes a menores en la Provincia
Alerta estacional: resurge la enfermedad de boca, manos y pies
Espectáculos
Empresario, vive en Puerto Madero y tiene un hijo: quién es el nuevo novio de Jésica Cirio
La China con Moria: “Lo que me pasa con Mauro no lo puedo disimular”
Tom Cruise recibió su primer Oscar (pero es honorífico)
Marco Antonio Solís: “El público argentino es el más entusiasta que he conocido”
McCartney lanza un tema “silencioso” contra la inteligencia artificial
Policiales
El crimen de la psiquiatra en La Plata: horas desesperadas en busca del asesino
Violento asalto a dos jubilados: los golpean y huyen con sus ahorros
Se conoce el veredicto del jury a Julieta Makintach
Rapto y violación en La Plata: el policía acusado se mantuvo en silencio
Golpe comando a una mujer en plena madrugada
Deportes
Tres al hilo: ¿cuándo fue la última vez que Gimnasia ganó tres partidos seguidos?
VIDEO.- El Lobo se metió entre los ocho con una goleada ante Platense: ahora, con Unión
Zaniratto, el que revivió al equipo y a los hinchas
Gimnasia se dio el gusto: de pelear el descenso a meterse en los playoffs, el camino del Lobo
“Estamos con ganas de más, vamos por todo”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla