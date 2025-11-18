Justicia divina: destituyeron a Makintach, luego del escándalo durante el juicio por la muerte de Maradona
La provincia de Buenos Aires vivió hoy, jueves por la mañana, un momento histórico para la Justicia: el jury de enjuiciamiento decidió destituir a la jueza Julieta Makintach. La fiscalía, que había presentado una acusación muy fuerte contra la magistrada, logró que los legisladores que integraban el jury la separaran definitivamente de su cargo, tras un proceso que había generado una crisis institucional. El fallo lo leyó Ulises Giménez, secretario de Enjuiciamiento: destitución, inhabilitada de por vida y costos a pagar.
La causa que originó el jury fue el escándalo por un supuesto proyecto audiovisual que mostraba a Makintach dentro del juicio por la muerte de Diego Maradona. En mayo pasado, se viralizó un tráiler de ese documental -titulado “Justicia Divina” según la acusación- en el que se la veía entrando a tribunales, dando entrevistas en su despacho y participando activamente de las audiencias.
Para los acusadores, estos hechos configuraban un uso indebido de los recursos del Estado y una falta grave de independencia judicial: la fiscal Ana Duarte sostuvo que Makintach había mentido, abusado de su poder y presionado a otros actores del juicio para favorecer un proyecto personal.
Durante el jury también declararon testigos clave: abogados como Fernando Burlando, el fiscal Patricio Ferrari, incluso Gianinna Maradona estuvo presente. Además, una amiga cercana de la jueza, María Vidal Alemán, también fue llamada a testificar.
Verónica Ojeda, madre del último hijo de Maradona, declaró antes del fallo: "Dieguito vino para pedir justicia por su papá. Fueron cinco años de mucha lucha y estamos hoy para que esta jueza pague lo que tiene que pagar. Esperamos que el 17 de marzo se haga el juicio por la muerte de Diego".
Makintach había presentado una renuncia en medio del escándalo, pero su defensa pidió que el jury la absolviera o, al menos, aceptara esa renuncia en lugar de sancionarla con la destitución. Las imputaciones concretas fueron severas: entre otras, se la acusó de malversación de fondos, incumplimiento de deberes públicos y violación de secreto, según se lee en la acusación formal.
Con el veredicto de hoy, Makintach no podrá volver a ejercer mientras dure el juicio político, y su carrera judicial también ha llegado a su fin. Además, la lectura del fallo marca un cierre simbólico de un proceso que desencadenó después de que se conociera el vínculo de la jueza con la producción de aquel documental, lo que, según la fiscalía y parte de la Justicia, sembró dudas insalvables sobre su imparcialidad
