Súper Cartonazo por $10.000.000, sale o sale: los números de este lunes

Deportes |HABLÓ DE SU LLEGADA AL BARCELONA, DE ARGENTINOS JUNIORS Y DE LA LIBERTADORES

Riquelme auténtico: “Boca es mi vida”

El presidente Xeneize dejó una frase para todos los hinchas: “Boca puede vivir sin mí, pero yo no puedo vivir sin Boca”

Riquelme auténtico: “Boca es mi vida”

Juan Román Riquelme habló de todo y de su amor a Boca / @boca

18 de Noviembre de 2025 | 02:22
Edición impresa

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, afirmó que “Boca es mi vida. Boca puede vivir sin mí, pero yo no puedo vivir sin Boca”. Además, habló de su salida al Barcelona en 2002 y la obsesión por la Copa Libertadores.

El ´Xeneize´ vive un gran momento futbolístico con Claudio Úbeda como entrenador ya que viene de ganar los últimos cuatro partidos -entre ellos el Superclásico ante River-, se clasificó a la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores y a los playoffs del Torneo Clausura como líder de la Zona A.

En este contexto, el presidente Riquelme se refirió a su amor por el club “xeneize” y reveló porque se fue del equipo para retirarse en Argentinos Juniors en 2014: “Yo decidí ir a Argentinos pese a que me quería retirar en Boca. Elegí ir ahí porque no quería jugar ante Boca y al estar en la B, sabía que no lo enfrentaría. Cuando ascendimos, me retiré para no venir a la Bombonera con otra camiseta. Boca es mi vida. Boca puede vivir sin mí, pero yo no puedo vivir sin Boca”.

Además, Riquelme se refirió a su llegada al Barcelona de España en 2002 y reveló: “Fue linda y rara. Llegó en junio del 2002. Un año antes, en medio de la Copa, Boca me vendió al Barcelona. Me quede acá, y me voy al año siguiente. Yo quería jugar toda la vida en Boca y mi papá también. Imagínate, me fui cinco años y medio a Europa, y no me vino a ver un partido. Él quería que juegue acá, y yo también. Pero me terminé yendo porque en abril, me secuestraron a mi hermano y me empujaron a que me vaya. ´Está vez, te lo devolvemos pero te tenés que ir´. Y me fui, estaba Van Gaal y aprendí un montón pero me dijo ´Yo no te pedí´ y le agradecí por la honestidad”.

Con la camiseta de Boca, Riquelme ganó tres Copas Libertadores y, sobre estas conquistas, opinó que “en un momento parecía que era normal. Jugamos varias finales y no tuvimos la suerte de ganarla. Pero lo que tengo claro es que los jugadores que ganen la próxima Copa, la gente no los va a olvidar”.

 

“Elegí Argentinos porque no quería enfrentar a Boca. Estando en la B no nos íbamos a cruzar

Juan Román Riquelme,
Presidente de Boca

 

“La Libertadores del 2007 fue la que más disfrute. Ese equipo jugaba bien. Durante toda la Copa, hicimos muchos goles. Por culpa de esa copa, la gente me quiere un poco más. Al ser más grande, la disfruté mucho. Yo en la del 2000 y la 2001, no tomaba dimensión. Cuándo le ganamos al Madrid, llamé a mis amigos y les pregunté: ´¿Están contestos, ahí? Esa Copa disfrute mucho el día a día”, agregó.

Por último, JR eligió su Superclásico preferido y se refirió a esta rivalidad reconocida en el fútbol mundial: “El día del caño con Yepes fue maravilloso. Yo quería que me pegara una patada para hacer tiempo y me siguió hasta allá. Lo felicité porque otro me pegaba. El clásico es algo raro y diferente a todo lo que me pasó”.

