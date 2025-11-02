Policías salvaron la vida de una beba en La Plata

Una nena de apenas un año estuvo al borde de una tragedia el viernes por la noche en Villa Elvira, pero la intervención inmediata de dos policías logró cambiar el desenlace. El Sargento Belén Nilson y la Oficial Agustina Núñez acudieron a un domicilio tras recibir un alerta del 911 sobre una menor con problemas respiratorios.

Al llegar a la vivienda ubicada en la zona de 620 y 6, los policías se encontraron con Gabriel, padre de la niña, quien explicó que su hija Katherinese había desvanecido mientras dormía. Las uniformadas actuaron de inmediato: tomaron a la beba en brazos y aplicaron maniobras de reanimación que le permitieron recuperar parcialmente la respiración.

Una vez estabilizada, fue derivada al Hospital de Niños Sor María Ludovica para un control más completo. Según informaron desde los hospitales, la niña evoluciona favorablemente y permanece fuera de peligro. El Comando de Patrullas destacó la intervención de las oficiales, subrayando que sus conocimientos en primeros auxilios.