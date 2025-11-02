Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |El siniestro dejó a las familias en la calle

Un incendio consumió tres vivienda y un auto

Un incendio consumió tres vivienda y un auto
2 de Noviembre de 2025 | 04:29
Un incendio de gran magnitud consumió tres viviendas en José Hernández, dejando a varias familias sin hogar, aunque por fortuna no se registraron heridos. El fuego se desató en la zona de calles 138 y 511, y se propagó rápidamente debido a la construcción de las casas. Incluso un automóvil quedó totalmente destruido.

Dotaciones de bomberos de San Carlos y Melchor Romero trabajaron intensamente para controlar el siniestro, mientras vecinos, policías y agentes municipales colaboraron en las tareas de extinción y asistencia. La rápida reacción de todos evitó que el incendio provocara víctimas.

Las familias afectadas apelan ahora a la solidaridad de la comunidad para poder reconstruir sus hogares. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al número 221-622-0149 (Agustina), a fin de coordinar donaciones de ropa, alimentos y artículos de primera necesidad. El dramático episodio generó conmoción entre los vecinos, que se movilizaron desde los primeros minutos para ayudar y contener a los damnificados.

 

