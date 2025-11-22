A metros de calle 12 dejan “pelada” una peluquería

Los servicios secan el bolsillo: las boletas suman hasta el 80% del ingreso
Una peluquería infantil ubicada en la esquina de 11 y 60, amaneció en las últimas horas con la huella silenciosa de un robo cometido durante la madrugada. Su propietario había cerrado el local el día anterior, cerca de las seis de la tarde, sin imaginar que horas después delincuentes irrumpirían en el comercio aprovechando la ausencia de movimiento en la zona.
De acuerdo a la denuncia radicada, el alerta llegó temprano, alrededor de las siete, cuando personal policial lo llamó para informarle que el vidrio lateral del local estaba violentado. Al llegar, dos horas más tarde, confirmó lo peor: el paño de vidrio roto y buena parte de sus herramientas de trabajo desaparecidas.
Entre lo sustraído había dos máquinas de cortar pelo, una patillera, un secador profesional, tijeras, peines, cepillos, alzadas y hasta dos quitapelusas. Un botín que, aunque no represente gran valor económico en el mercado negro, implica un golpe directo para un comercio que funciona casi exclusivamente con clientela del barrio, muchos de ellos chicos que conocen el lugar desde siempre.
Se supo que el local no cuenta con cámaras de seguridad y el propietario aseguró no haber visto testigos ni saber si hay dispositivos privados en la cuadra que puedan haber registrado algo.
Para cuando realizó la denuncia, incluso ya había reemplazado el vidrio y limpiado la zona afectada, intentando volver a la normalidad pese a la bronca. Lo cierto es que aunque la peluquería abrió sus puertas como cada mañana, en el ambiente quedó flotando una sensación amarga.
