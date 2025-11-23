Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | La crisis del match: las apps de citas ya no son el sitio más fácil para encontrar pareja

La Ciudad |Primera edición de la Semana de la Música

Celebración por el día de la música en la calle del Pasaje Dardo Rocha

Celebración por el día de la música en la calle del Pasaje Dardo Rocha

La semana de la música tuvo cierre frente al Pasaje Dardo Rocha/EL Dia

23 de Noviembre de 2025 | 03:11
Edición impresa

La primera edición de la Semana de la Música, organizada por la Municipalidad de La Plata con motivo del 143° aniversario de la Ciudad, tuvo ayer un recital del reconocido cantante Raúl Lavié y espectáculos abiertos y gratuitos en medio centenar de centros culturales barriales.

Así se completó la agenda de la iniciativa que busca promover el acceso a la música en vivo, apoyar a los artistas locales, generar un espacio de encuentro y disfrute para los platenses, y fortalecer el patrimonio cultural de la ciudad con una programación diversa, con géneros para todos los gustos.

El cierre de la primera edición de la Semana de la Música tuvo un espectáculo multitudinario en las escalinatas del Pasaje Dardo Rocha. El evento, que contó con entrada libre y gratuita y estuvo a cargo del Sindicato Argentino de Boleros, ofreció un repertorio especial encabezado por el reconocido cantante Raúl Lavié en el marco del Día de la Música.

“Fue una noche inolvidable que evidencia el enorme talento artístico de nuestra ciudad y el compromiso de seguir impulsando la cultura como un eje fundamental de la vida comunitaria”, sostuvo el intendente Julio Alak en el marco de la presentación.

Raúl Lavié, una de las voces más emblemáticas del tango argentino, encabezó la noche con su espectáculo “Honrar la vida”, un recorrido por las obras que marcaron su trayectoria y lo consagraron como figura central de la escena nacional.

Su presentación incluyó desde tangos tradicionales hasta composiciones inmortales de Astor Piazzolla. Además, el emblemático artista argentino fue declarado “Huésped de Honor” de la Ciudad. La velada contó con la participación especial de la artista invitada Milena Salamanca, que sumó su impronta y su frescura a una noche que celebró la música en todas sus formas.

LE PUEDE INTERESAR

Crean una técnica para restaurar discos antiguos

LE PUEDE INTERESAR

El Club de fomento de Villa Elvira crece con el apoyo de estudiantes

Por otra parte, y como parte del cierre de los festejos que se dieron este sábado, medio centenar de centros culturales de la capital bonaerense ofrecieron espectáculos abiertos y gratuitos para toda la comunidad.

destacado destacado destacado destacado destacado

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“No quiero acusar a un perejil", dijo el cuñado de la psiquiatra asesinada en City Bell

En fotos | La Plata y un sábado a todo ritmo en el cierre de la Semana de la Música que tuvo miles de asistentes

Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad

Toviggino redobla su furia contra Estudiantes y Verón: "Qué 2026 nos espera" y "boina multicolor"

Ducatenzeiler internado : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
+ Leidas

El gobierno provincial apuesta todo al endeudamiento

Más pizza y menos bife de chorizo

Fuerte pedido para que la Legislatura bonaerense apruebe el financiamiento

Noviembre vuelve a acelerar y la inflación quedaría arriba del 2%

Padeció bullying, a los 15 se instaló en La Plata y sueña con representar a Argentina en Dubái

Estudiantes, a todo o nada ante el “campeón”

Tras una rueda reducida, las dudas se profundizan y el riesgo país salta

El Pincha llegó a anoche Rosario: ¿hace Pasillo?
Últimas noticias de La Ciudad

Padeció bullying, a los 15 se instaló en La Plata y sueña con representar a Argentina en Dubái

VIDEO. Pagaron para tener la plaza, pero llevan casi una década de promesas

De Ensenada a competir en la exigente prueba Hyrox de Río

Perros “enfermeros” en el hospital: el cariño también ayuda a curar
Policiales
Terror en el oeste platense: la encañonaron con su bebé en el auto
Aceptar un viaje, una ruleta rusa: un remisero internado tras un robo
Amordazan y atan a una jubilada mientras dormía
Horas clave para saber quién mató a la psiquiatra
Corrió para salvarse y escuchó una detonación
Espectáculos
Agenda
Guía de cines
Ornella Vanoni: adiós a un emblema de la canción italiana
¡Requetehappy birthday, La Plata jacarandeada!
“Lotus Mega Crew” y el enojo tras ser excluida del Festival OLGA en Plaza Moreno
Información General
Ocurrencias: La Plata, única ciudad que puso a sus dos equipos en la recta final
Los números de la suerte del domingo 23 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad
Con una supercomputadora, la NASA pronosticó cuánto falta para el fin del mundo
Lanzan distintos planes para canjear celulares: marcas, descuentos y todo lo que hay que saber
Deportes
Estudiantes, a todo o nada ante el “campeón”
Destino Santa Fe: el Lobo viaja con su mochila llena de sueños
Por los Cuartos: Boca quiere aprovechar su momento ganador
Argentinos dio una clase de fútbol y avanzó
VIDEO. Lanús campeón: nuevo éxito, ahora en la Copa Sudamericana

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla