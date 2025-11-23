Celebración por el día de la música en la calle del Pasaje Dardo Rocha

La primera edición de la Semana de la Música, organizada por la Municipalidad de La Plata con motivo del 143° aniversario de la Ciudad, tuvo ayer un recital del reconocido cantante Raúl Lavié y espectáculos abiertos y gratuitos en medio centenar de centros culturales barriales.

Así se completó la agenda de la iniciativa que busca promover el acceso a la música en vivo, apoyar a los artistas locales, generar un espacio de encuentro y disfrute para los platenses, y fortalecer el patrimonio cultural de la ciudad con una programación diversa, con géneros para todos los gustos.

El cierre de la primera edición de la Semana de la Música tuvo un espectáculo multitudinario en las escalinatas del Pasaje Dardo Rocha. El evento, que contó con entrada libre y gratuita y estuvo a cargo del Sindicato Argentino de Boleros, ofreció un repertorio especial encabezado por el reconocido cantante Raúl Lavié en el marco del Día de la Música.

“Fue una noche inolvidable que evidencia el enorme talento artístico de nuestra ciudad y el compromiso de seguir impulsando la cultura como un eje fundamental de la vida comunitaria”, sostuvo el intendente Julio Alak en el marco de la presentación.

Raúl Lavié, una de las voces más emblemáticas del tango argentino, encabezó la noche con su espectáculo “Honrar la vida”, un recorrido por las obras que marcaron su trayectoria y lo consagraron como figura central de la escena nacional.

Su presentación incluyó desde tangos tradicionales hasta composiciones inmortales de Astor Piazzolla. Además, el emblemático artista argentino fue declarado “Huésped de Honor” de la Ciudad. La velada contó con la participación especial de la artista invitada Milena Salamanca, que sumó su impronta y su frescura a una noche que celebró la música en todas sus formas.

Por otra parte, y como parte del cierre de los festejos que se dieron este sábado, medio centenar de centros culturales de la capital bonaerense ofrecieron espectáculos abiertos y gratuitos para toda la comunidad.

