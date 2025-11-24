Una nieta de John F. Kennedy reveló que padece cáncer terminal

Semana clave para el pedido de endeudamiento en la Provincia
La nieta de John F. Kennedy reveló el sábado que padece de cáncer terminal, escribiendo en un ensayo para “The New Yorker” que uno de sus médicos le dijo que podría tener un año más de vida.
Tatiana Schlossberg, hija de la hija de Kennedy, Caroline Kennedy y Edwin Schlossberg, escribió que en mayo de 2024 recibió su diagnóstico, a los 34 años de edad. Después del nacimiento de su segundo hijo, su médico notó que su recuento de glóbulos blancos era elevado. Resultó ser leucemia mieloide aguda con una rara mutación, padecimiento que se observa principalmente en personas mayores, escribió.
Su ensayo fue publicado en el 62º aniversario del asesinato de su abuelo.
Schlossberg, periodista ambiental, escribió que ha pasado por varias rondas de quimioterapia y dos trasplantes de células madre, el primero con células de su hermana y el siguiente proveniente de un donante no relacionado, además de que participó en ensayos clínicos. Durante su más reciente ensayo, escribió que su médico le dijo “podría mantenerme con vida por un año, tal vez”.
La joven, que en mayo último cumplió 35 años, dijo que las políticas que impulsa su primo, el secretario de Salud y Servicios Humanos Robert F. Kennedy Jr., podrían perjudicar a pacientes con cáncer como ella. Caroline Kennedy hizo un llamado a los senadores para rechazar la confirmación de RFK Jr.
“Conforme pasaba más y más tiempo de vida bajo el cuidado de médicos, enfermeras e investigadores que se esfuerzan por mejorar la vida de los demás, pude ver cómo Bobby recortó casi 500.000 millones de dólares para la investigación en vacunas de ARNm, tecnología que podría usarse contra ciertos tipos de cáncer”, escribió en el ensayo. Schlossberg escribió sobre su miedo a que su hija y su hijo no la recuerden.
