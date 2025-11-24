Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |UNA MADRE SALIÓ AL RESCATE DE UN MENOR

Cuchillazos y disparos en Berisso

24 de Noviembre de 2025 | 02:28
En Berisso, sobre las calles 25 y 160, la violencia llamó a las puertas de una vivienda. En ese lugar, de milagro, no se habla de una nueva tragedia urbana por un ataque que se inició con un intento de apuñalamiento y terminó en una balacera feroz.

La denunciante es una mujer que contó que cuando ocurrió el incidente estaba elaborando pizzas, ya que posee un puesto de venta dentro de su casa.

En esas circunstancias fue que escuchó cuando llamaban a su hijo por el nombre, lo que motivó que se asomara por la ventana.

Enseguida, lo que vio provocó su inmediata reacción, ya que varios sujetos, que le reclamaban por el robo de un caballo, intentaron acuchillarlo.

Sin embargo, la intervención de la madre pudo evitar la agresión, no así las amenazas posteriores de venganza.

En la vereda de la construcción, trascendió, se encontraba estacionada la moto de otro de sus hijos, que los agresores también intentaron sustraer, aunque la madre pudo evitarlo.

“Cuidate porque te voy a cagar a tiros la casa”, fue la frase que la llenó de miedo y mucho más cuando empezó a escuchar detonaciones al aire frente a su domicilio.

De acuerdo al relato de la damnificada, quienes participaron del ataque serían todos delincuentes, que “se juntan en un aguantadero” de la zona.

Por esa situación es que solicitó una medida de protección judicial, porque teme por ella y, fundamentalmente, por los integrantes de su familia.

Sobre la investigación, se supo que se buscan imágenes en cámaras de seguridad y testigos.

