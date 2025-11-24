Cuchillazos y disparos en Berisso

Semana clave para el pedido de endeudamiento en la Provincia
Semana clave para el pedido de endeudamiento en la Provincia
El costo para construir ya supera los $1,9 millones el metro cuadrado
El aumento en los micros será de 14,3 por ciento desde diciembre
Venezuela crece en la Ciudad: ya estiman que hay casi 12.000
Sin freno para el robo de bicicletas y falta de una acción policial
Califican de “audaz” la designación de un jefe militar en Defensa
Empresarios critican el avance de China a través de las importaciones
La financiación de autos nuevos y usados cayó al mínimo del año
Última reunión del Consejo de Mayo, con el foco en la reforma laboral
La 2º edición del Festival de tango reunió a los bailarines de la Región
En lo que va del año en la Región se registraron 70 tragedias viales
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En Berisso, sobre las calles 25 y 160, la violencia llamó a las puertas de una vivienda. En ese lugar, de milagro, no se habla de una nueva tragedia urbana por un ataque que se inició con un intento de apuñalamiento y terminó en una balacera feroz.
La denunciante es una mujer que contó que cuando ocurrió el incidente estaba elaborando pizzas, ya que posee un puesto de venta dentro de su casa.
En esas circunstancias fue que escuchó cuando llamaban a su hijo por el nombre, lo que motivó que se asomara por la ventana.
Enseguida, lo que vio provocó su inmediata reacción, ya que varios sujetos, que le reclamaban por el robo de un caballo, intentaron acuchillarlo.
Sin embargo, la intervención de la madre pudo evitar la agresión, no así las amenazas posteriores de venganza.
En la vereda de la construcción, trascendió, se encontraba estacionada la moto de otro de sus hijos, que los agresores también intentaron sustraer, aunque la madre pudo evitarlo.
LE PUEDE INTERESAR
A dos años de una muerte envuelta en interrogantes
LE PUEDE INTERESAR
Una mujer la pasó mal en Barrio Norte por un asalto
“Cuidate porque te voy a cagar a tiros la casa”, fue la frase que la llenó de miedo y mucho más cuando empezó a escuchar detonaciones al aire frente a su domicilio.
De acuerdo al relato de la damnificada, quienes participaron del ataque serían todos delincuentes, que “se juntan en un aguantadero” de la zona.
Por esa situación es que solicitó una medida de protección judicial, porque teme por ella y, fundamentalmente, por los integrantes de su familia.
Sobre la investigación, se supo que se buscan imágenes en cámaras de seguridad y testigos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí