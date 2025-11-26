Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General

Una jornada antivacunas en el Congreso desata repudios y pedido de suspensión

26 de Noviembre de 2025 | 02:34
Una charla prevista para mañana en la Cámara de Diputados de la Nación generó un amplio rechazo de especialistas, funcionarios y organizaciones científicas, que advirtieron que su planteo confunde a la población y pone en riesgo la efectividad de las políticas públicas de vacunación.

El rechazo a la actividad -presentada con el título “¿Qué contienen realmente las vacunas Covid-19?” y organizada por la diputada del PRO Marilú Quiróz- tomó forma en un petitorio formal enviado al presidente de la Cámara, Martín Menem, con la firma de instituciones de peso.

Entre las firmantes se encuentran la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica (SADIP), la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE), la Sociedad Argentina de Virología, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), la Sociedad Argentina de Medicina y la Asociación Argentina de Microbiología.

Todas ellas coincidieron en señalar que la jornada avala discursos negacionistas y abre la puerta a mayor confusión en un momento crítico para la vacunación en el país.

En paralelo, desde la provincia de Buenos Aires se sumó otro pronunciamiento. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, confirmó que participará de una actividad alternativa convocada por las comisiones de Salud y de Ciencia y Técnica del Congreso, orientada justamente a defender la evidencia científica y las políticas sanitarias basadas en conocimiento.

“Es fundamental sostener el consenso sanitario alcanzado durante décadas y enfrentar el negacionismo con claridad, responsabilidad y compromiso con la salud colectiva”, planteó el ministro de Salud provincial.

También el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires se expresó con dureza. En una carta enviada al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, solicitó la suspensión del evento y advirtió que su mera realización podría fomentar la reticencia a vacunarse.

El documento, firmado por el presidente del organismo, Rubén Tucci, alertó que este tipo de iniciativas representan “un enorme peligro” en un escenario donde las tasas de vacunación ya están en niveles alarmantemente bajos y algunas enfermedades antes controladas —como sarampión, tos convulsa y hepatitis A— están reapareciendo.

 

La Ciudad
El club Provincia y su gesta de “revivir” a puro pulmón vecinal
Movilización callejera en el día de la lucha contra la violencia de género
Villa Elisa ya tiene una sala de lectura junto al arroyo Carnaval
Apps: lo que deja la mochila; a turno completo para llegar al millón
Piden el arreglo de las calles en 49 de 27 a 29
Deportes
Rivales del “poder” en el horizonte
“El secreto es la unión del grupo”
Pensaron en el sábado pero jugaría el lunes a las 17
Gimnasia aprobó un duro examen en Santa Fe
Descargo Pincha: sigue la puja con la AFA en varios frentes
Espectáculos
“Como un delincuente”: al Puma lo echaron de un avión
“Chicago Med”: el universo creado por Dick Wolf se sigue renovando
Cadena Perpetua cumple 35: “La amistad hace que esto suceda”
“Por un mundo sustentable”: Laura Speroni muestra sus pinturas y dibujos
“No entiendo a los hombres”: una obra en la que los varones muestran cómo viven el presente
Policiales
El crimen de la psiquiatra: detuvieron al presunto autor del ataque
Condenan a Diego García a más de seis años de prisión por violación
“Se durmió o se distrajo”, las dudas tras la tragedia
Llevaba a niños de viaje y dio positivo de cocaína
Se conocen las penas contra el “Clan Sena”

