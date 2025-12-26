Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones": ya está a la venta el nuevo libro de Estudiantes en Diagonal 80 Nº817

Opinión |Enfoque

La economía de EE UU crece más de lo esperado

La economía de EE UU crece más de lo esperado

Redacción AFP

26 de Diciembre de 2025 | 01:42
Edición impresa

La economía de Estados Unidos registró un fuerte crecimiento del 4,3% en proyección anual en el tercer trimestre de 2025, mucho más de lo esperado por los analistas, según datos oficiales que propiciaron el festejo del presidente Donald Trump. En comparación con el segundo trimestre, el incremento fue de 1,1%.

El PIB se vio impulsado en particular por un aumento del consumo, las exportaciones y el gasto público, parcialmente compensados a la baja por una caída de la inversión, según el Departamento de Comercio.

En Estados Unidos, el servicio estadístico del Departamento de Comercio (BEA) prioriza la medición trimestral del Producto Interno Bruto (PIB) en proyección anual, una estimación a 12 meses si se mantuvieran las condiciones al momento de recoger los datos.

Los analistas esperaban una moderación de la actividad, con un crecimiento anualizado del PIB en torno al 3,2%, frente al 3,8% del trimestre anterior, según los consensos publicados por MarketWatch y Trading Economics.

Los datos divulgados el martes -una estimación preliminar- se publican con casi dos meses de retraso debido al “shutdown” (del 1 de octubre al 12 de noviembre) que suspendió el trabajo de las agencias estadísticas por falta de presupuesto.

El indicador, muy bueno a primera vista, enfrió a los mercados financieros estadounidenses en la apertura aunque después recuperaron terreno.

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Opinan los lectores

LE PUEDE INTERESAR

La VTV cada vez más costosa y la siniestralidad no baja

Para Wall Street, “con un PIB tan fuerte, la Fed (Reserva Federal, banco central de Estados Unidos) tiene un motivo más para preferir el statu quo (de las tasas de interés) en su próxima reunión”, explica a la AFP Sam Stovall, analista de la firma CFRA.

Los mercados financieros todavía esperaban una bajada de los tipos de interés de la Fed el 28 de enero, para impulsar aún más el crecimiento.

Hasta ahora, el PIB ha evolucionado a los tropiezos. Se registró una contracción inesperada (-0,6%) a comienzos de año, debido a una avalancha de importaciones para adelantarse a los aranceles que Trump estaba poniendo en marcha.

El segundo trimestre sorprendió en sentido contrario. Un retroceso de las importaciones y un consumo sólido dieron un impulso a la economía.

Futuro incierto

Más allá de estos vaivenes trimestrales, los responsables de la Fed esperaban que Estados Unidos cerrara 2025 con un crecimiento del 1,7% respecto a 2024.

El PIB crecía un 2,8% interanual a finales de 2024, es decir, antes del regreso de Trump a la Casa Blanca en enero.

Ante encuestas que muestran un descontento creciente de los votantes por el costo de vida, el gobierno destaca en particular los créditos fiscales adicionales que deberían recibir el año próximo.

Pantheon Macroeconomics estima que esos créditos fiscales tendrán un “impacto moderado” sobre el crecimiento en 2026, ya que “el nivel relativamente bajo de la confianza de los consumidores tiende a sugerir que numerosos hogares ahorrarán una gran parte” de ese dinero.

Algunos economistas consideran además que el crecimiento está poco equilibrado, pues se apoya sobre todo en las inversiones en inteligencia artificial (IA) y la construcción de centros de datos, mientras que sectores más tradicionales se estancan.

AFP

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Impresionante y sorpresivo temporal de lluvia en el Conurbano y CABA: autos flotando y un shopping inundado

Estatales: por decreto, el 26 de diciembre habrá asueto administrativo en la Provincia

Murió otro motociclista y el tránsito en La Plata suma una nueva víctima fatal en el cierre del año

"Tormentas aisladas, pero fuertes": el giro en el pronóstico

Filtraron el exámen toxicológico realizado a Christian Petersen

En fotos y videos | Múltiples allanamientos para desarticular una banda acusada de cometer entraderas en La Plata

Paritaria de estatales y docentes: qué esperan los gremios tras el llamado para enero del gobierno bonaerense

VIDEO. Más de 500 personas compartieron la "Navidad de los humildes" en la Plaza Moreno
+ Leidas

La Comuna restaurará El Bosque y colocará rejas en todo el perímetro

Un delantero se despidió y seguirá en el ascenso

¿Lucas Alario dice adiós en este mercado?

Gimnasia avanza por la llegada de Miramón

Día Clave en el Senado: salió otra traba al Presupuesto

En la ruta 36 sigue girando una trágica ruleta rusa

Los jugadores del fútbol argentino que quedarán libres en 2026

IOMA rechaza la suba de la consulta a 25.000 pesos
Últimas noticias de Opinión

2026: la nueva grieta ya no es política, es microeconómica

En la ruta 36 sigue girando una trágica ruleta rusa

La VTV cada vez más costosa y la siniestralidad no baja

El plan reservas todavía genera dudas entre inversores
Información General
Verano bajo tensión: cómo reducir el consumo eléctrico sin perder confort
Alquiler sin sorpresas: claves para evitar estafas en vacaciones
Los números de la suerte del viernes 26 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Casi 100 conductores en estado de alcoholemia en las rutas del país tras Nochebuena
Atracón de Nochebuena, el día después: tips para recuperar el equilibrio tras los excesos en la mesa
Policiales
Festividad trágica en La Plata: estallido de violencia y un crimen brutal
Robaron una fortuna escondida en la biblioteca de una vivienda
Una bala perdida impactó en la cabeza de una nena
Hospitalizaron a un hombre por un asalto en Barrio Hipódromo: cayó un sospechoso
Saquean casa y negocio en un viaje por Nochebuena
Espectáculos
Otro año de crisis para el cine: “Homo Argentum”, fenómeno aislado en un año alicaído para las salas
Enero en la tevé: la vuelta de “Game of Thrones”, el destacado del mes
El Mató cierra el año de local
“Mis derechos”: fuerte mensaje de Inés Estévez contra el Gobierno
Ángela Torres y su momento más traumático: ”Dejame tranquila”
Deportes
Gimnasia avanza por la llegada de Miramón
¿Lucas Alario dice adiós en este mercado?
Apertura 2026: Estudiantes y Gimnasia ya palpitan el inicio del torneo
Nacional y Peñarol, tras los pasos de Brian Aguirre
La llegada de Andino a River quedó en stand-by

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla