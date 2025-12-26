Hospitalizaron a un hombre por un asalto en Barrio Hipódromo: cayó un sospechoso

La Comuna restaurará El Bosque y colocará rejas en todo el perímetro
Otro año de crisis para el cine: “Homo Argentum”, fenómeno aislado en un año alicaído para las salas
Festividad trágica en La Plata: estallido de violencia y un crimen brutal
Apertura 2026: Estudiantes y Gimnasia ya palpitan el inicio del torneo
Quiénes ganaron más y quiénes menos en el cierre de las paritarias
Victoria Villarruel contestó las críticas del biógrafo del Presidente
Vigilia por la salud de Cristina Kirchner, que continúa internada
La mesa navideña se encareció 44% en un año por la carne y el pan dulce
Siete de cada 10 argentinos recortó sus gastos en los últimos tres meses
No aflojan los robos de placas y ornamentos de bronce en el cementerio
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Fue en 119 entre 40 y 41. Una vecina aportó un dato clave y la Policía, tras un amplio rastrillaje en la zona, capturó al presunto autor
Un jubilado de 72 años fue víctima de un violento robo en su vivienda de Barrio Hipódromo y debió ser trasladado de urgencia al hospital Gutiérrez con múltiples heridas, aunque se encuentra fuera de peligro.
El hecho ocurrió durante la tarde del martes 24 de diciembre y derivó en la aprehensión de un sospechoso a pocas cuadras del lugar.
Según informaron fuentes policiales, personal del Comando de Patrulla fue alertado por el sistema de emergencias 911 sobre el ingreso de un hombre herido a la guardia del centro asistencial. Al llegar, los efectivos constataron que la víctima presentaba cortes en la nuca, lesiones en los antebrazos y manchas de sangre en el rostro, producto de una agresión sufrida minutos antes en su domicilio.
El hombre relató haber sido atacado en su vivienda situada en 119 entre 40 y 41. Tras dar aviso a la comisaría jurisdiccional, un móvil policial se trasladó al lugar del hecho para realizar las primeras averiguaciones y buscar testigos.
En ese contexto, una vecina de la cuadra aportó un dato clave: aseguró haber visto salir del domicilio del jubilado a un hombre de contextura delgada, tez morena y aproximadamente 1,70 metros de altura, con manchas de sangre en su ropa y llevando consigo un balde de pintura. Con esa descripción, se montó un rastrillaje por la zona.
A pocas cuadras, en 120 y 41, los efectivos interceptaron a un sujeto con características coincidentes. Durante la identificación, los uniformados observaron que el hombre transportaba un balde de pintura en cuyo interior había una remera que coincidía con la descripción aportada por la testigo. Además, presentaba lesiones recientes en el cuello y excoriaciones compatibles con un forcejeo.
LE PUEDE INTERESAR
Saquean casa y negocio en un viaje por Nochebuena
LE PUEDE INTERESAR
De visita en Punta Lara, recibió la peor noticia
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí