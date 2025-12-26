Hospitalizaron a un hombre por un asalto en Barrio Hipódromo: cayó un sospechoso

Un jubilado de 72 años fue víctima de un violento robo en su vivienda de Barrio Hipódromo y debió ser trasladado de urgencia al hospital Gutiérrez con múltiples heridas, aunque se encuentra fuera de peligro.

El hecho ocurrió durante la tarde del martes 24 de diciembre y derivó en la aprehensión de un sospechoso a pocas cuadras del lugar.

Según informaron fuentes policiales, personal del Comando de Patrulla fue alertado por el sistema de emergencias 911 sobre el ingreso de un hombre herido a la guardia del centro asistencial. Al llegar, los efectivos constataron que la víctima presentaba cortes en la nuca, lesiones en los antebrazos y manchas de sangre en el rostro, producto de una agresión sufrida minutos antes en su domicilio.

El hombre relató haber sido atacado en su vivienda situada en 119 entre 40 y 41. Tras dar aviso a la comisaría jurisdiccional, un móvil policial se trasladó al lugar del hecho para realizar las primeras averiguaciones y buscar testigos.

En ese contexto, una vecina de la cuadra aportó un dato clave: aseguró haber visto salir del domicilio del jubilado a un hombre de contextura delgada, tez morena y aproximadamente 1,70 metros de altura, con manchas de sangre en su ropa y llevando consigo un balde de pintura. Con esa descripción, se montó un rastrillaje por la zona.

A pocas cuadras, en 120 y 41, los efectivos interceptaron a un sujeto con características coincidentes. Durante la identificación, los uniformados observaron que el hombre transportaba un balde de pintura en cuyo interior había una remera que coincidía con la descripción aportada por la testigo. Además, presentaba lesiones recientes en el cuello y excoriaciones compatibles con un forcejeo.