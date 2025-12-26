Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"Campeón de campeones": ya está a la venta el nuevo libro de Estudiantes en Diagonal 80 Nº817

Política y Economía |Sigue la pelea judicial

Acreedores de YPF piden a la jueza el “desacato”

Es a raíz de las demoras del país en la entrega de chats, mensajes y correos electrónicos de funcionarios y también exfuncionarios

Acreedores de YPF piden a la jueza el “desacato”

la jueza loretta preska deberá definir el pedido de los acreedores/web

26 de Diciembre de 2025 | 02:10
Edición impresa

Los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF le solicitaron a la jueza de Nueva York, Loretta Preska, que fije fechas concretas para avanzar con una declaración de desacato y sanciones económicas contra la Argentina, a raíz de las demoras en la entrega de chats, mensajes y correos electrónicos de funcionarios y exfuncionarios.

El planteo, presentado este miércoles, forma parte de una estrategia que los demandantes -Petersen y Eton Park, financiados por el fondo Burford- vienen desplegando desde que obtuvieron una sentencia favorable por U$S16.000 millones y la Argentina decidió apelar.

Según remarcaron, el país “usa maniobras dilatorias” y no cumplió en tiempo y forma las órdenes relacionadas con la producción de comunicaciones.

Ya en presentaciones previas, los beneficiarios del fallo habían advertido que estaban dispuestos a ir más lejos, con un desacato que podría multiplicar las multas. El propio abogado de los demandantes había anticipado en audiencia que si Argentina insistía en no entregar los mensajes, avanzarían “por la ejecución de la orden, por sanciones, incluidas presunciones adversas y multas monetarias”.

Ese escenario comenzó a tomar forma esta semana con un pedido concreto: que Preska marque un cronograma para sustanciar el desacato y definir penalidades.

El trasfondo sigue siendo el mismo: los demandantes buscan probar que organismos como el Banco Central, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas son “alter egos” del Estado argentino, lo que eventualmente podría habilitar embargos. Para eso, exigen los intercambios digitales de funcionarios que, entienden, reflejarían cómo circulan las decisiones entre esas entidades y el Gobierno.

En el escrito anterior, los demandantes habían apuntado a distintos nombres. Entre ellos, Sergio Massa, Luis Caputo y Pablo Quirno, quienes -según plantearon- se negaron a entregar sus chats. También mencionaron que otros cuatro funcionarios rechazaron hacerlo y que varios ni siquiera respondieron al pedido del propio gobierno argentino.

La discusión escaló cuando, pese a una orden de Preska para que hubiera avances, los demandantes aseguraron que el país seguía entregando la información “a cuentagotas”. En paralelo, recordaron que ya habían advertido a la jueza su disposición a “avanzar en el pedido de sanciones monetarias o de otro tipo”.

La presentación del miércoles agrega un elemento más: un calendario. En la carta remitida al tribunal, los demandantes pidieron fijar un cronograma para el tratamiento del desacato y las sanciones vinculadas a la supuesta falta de producción de “off-channel communications” o comunicaciones por fuera de los canales oficiales.

Propusieron que su moción se presente el 15 de enero, la respuesta argentina el 19 de febrero y la réplica el 5 de marzo.

 

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

