“Abróchense los cinturones, va a haber muchas más reformas”

El presidente Javier Milei publicó ayer un mensaje en redes sociales para celebrar las fiestas y prometió mayores reformas para el segundo tramo de la gestión.

“Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”, expresó el mandatario en el video que utilizó para celebrar Noche Buena y Navidad.

Y detalló: “Nosotros bajamos el déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI a 0. Es el proceso de estabilización más exitoso de la historia y vamos a seguir por el mismo camino: bajando gastos e impuestos”, expresó.

“Pusimos la inflación en orden y mal que les pese sacamos a 12 millones de personas de la pobreza. Eliminamos el cepo cambiario de la economía para siempre”, enumeró y sumó: “Acaba de firmarse el acuerdo bilateral y comercial con Estados Unidos”.

Asimismo, en la selección de discursos recopilados, el equipo presidencial destacó la celebración del mandatario de la reducción a cero de protestas sociales y remarcó la pelea contra el narcotráfico del Ministerio de Seguridad.

“Fuimos contra los narcotraficantes, equipamos a las fuerzas y creamos la Dirección Federal de Investigaciones para perseguir al crimen organizado”, sentenció.

En otro pasaje, elogió la creación e implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) que se implementó en las elecciones de medio término y afirmó: “Ningún gobierno siendo oficialista quiso hacer la BUP”.

“A partir de ahora, a pintar de violeta todo el país. El país entero de La Quiaca a Ushuaia confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la Patria”, aseguró el Presidente.