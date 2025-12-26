“Abróchense los cinturones, va a haber muchas más reformas”

La Comuna restaurará El Bosque y colocará rejas en todo el perímetro
El presidente Javier Milei publicó ayer un mensaje en redes sociales para celebrar las fiestas y prometió mayores reformas para el segundo tramo de la gestión.
“Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”, expresó el mandatario en el video que utilizó para celebrar Noche Buena y Navidad.
Y detalló: “Nosotros bajamos el déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI a 0. Es el proceso de estabilización más exitoso de la historia y vamos a seguir por el mismo camino: bajando gastos e impuestos”, expresó.
“Pusimos la inflación en orden y mal que les pese sacamos a 12 millones de personas de la pobreza. Eliminamos el cepo cambiario de la economía para siempre”, enumeró y sumó: “Acaba de firmarse el acuerdo bilateral y comercial con Estados Unidos”.
Asimismo, en la selección de discursos recopilados, el equipo presidencial destacó la celebración del mandatario de la reducción a cero de protestas sociales y remarcó la pelea contra el narcotráfico del Ministerio de Seguridad.
“Fuimos contra los narcotraficantes, equipamos a las fuerzas y creamos la Dirección Federal de Investigaciones para perseguir al crimen organizado”, sentenció.
En otro pasaje, elogió la creación e implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) que se implementó en las elecciones de medio término y afirmó: “Ningún gobierno siendo oficialista quiso hacer la BUP”.
“A partir de ahora, a pintar de violeta todo el país. El país entero de La Quiaca a Ushuaia confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la Patria”, aseguró el Presidente.
