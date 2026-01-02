Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |El litro todavía está un 10 por ciento abajo

Pese a los aumentos, advierten que la nafta aún no llega al valor real

Pese a los aumentos, advierten que la nafta aún no llega al valor real

Se aguarda una suba inminente en el precio del combustible / El Dia

2 de Enero de 2026 | 02:37
Edición impresa

El aumento del combustible es parte de la lista de ajustes que marcan el inicio del año. Se aguarda una suba inminente que impactará en el presupuesto familiar. Tras la actualización de los impuestos oficializada por el Gobierno, el incremento en los surtidores se podría ver reflejado desde hoy en los surtidores. Sin embargo, desde el sector estacionero advierten que aún falta alrededor de un 10 por ciento para que el precio alcance su “valor real”.

En la Ciudad, en las estaciones de servicio de YPF, la nafta súper cuesta $1.594, mientras que la Infinia $1.812. En tanto, el diésel común tiene un valor de $1.616 y la Infinia Diésel alcanza los $1.809. En Shell, los carteles marcan que la nafta súper cuesta $1.699, la V-Power $1.977 y la V-Power Diésel $1.949.

El Ejecutivo dispuso una suba de $17,291 en el impuesto a los combustibles líquidos y de $1,059 por litro en el impuesto al dióxido de carbono (CO). En el caso del gasoil, el incremento es de $14,390 por litro para el gravamen general, $7,792 para la alícuota diferencial y $1,640 por litro por el impuesto al CO.

Juan Carlos Basílico, presidente de la Federación de Entidades de Combustible de la Provincia, analizó el incremento y advirtió que el precio actual aún no refleja su valor real.

El dirigente explicó que la recomposición de los impuestos que impulsa el Gobierno generará nuevas subas, pero que el valor del litro aún se mantiene por debajo del nivel necesario para cubrir costos. “Todavía falta un 10 por ciento de aumento para llegar al precio que debería tener la nafta”, afirmó.

A su vez, Basílico señaló que, aunque el consumo general cayó, la venta de combustible se mantuvo en niveles similares en 2025 a las del 2024, debido al crecimiento del parque automotor. A su vez, detalló que en las rutas la demanda en los surtidores creció entre un 5 y un 6 por ciento, en las últimas semanas.

