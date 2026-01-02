Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Matías viña, lateral izquierdo de flamengo

River está por cerrar a un campeón de Libertadores

River está por cerrar a un campeón de Libertadores

river tiene avanzada la llegada del uruguayo para sumarse al plantel

2 de Enero de 2026 | 02:52
River está a un paso de cerrar la llegada del uruguayo Matías Viña y Marcelo Gallardo sumará un lateral izquierdo de jerarquía y recorrido internacional para afrontar la exigente temporada 2026, donde el Millonario competirá en varios frentes tanto a nivel local como continental.

La dirigencia de Núñez avanzó de manera firme en las negociaciones y el defensor, actualmente en Flamengo, quedó a la espera de la firma para convertirse en nuevo refuerzo del conjunto de la banda roja. De no mediar imprevistos, Viña arribará a la Argentina en los próximos días para someterse a la revisión médica correspondiente y luego viajar al sur del país para incorporarse a la pretemporada que el plantel realiza en San Martín de los Andes, donde permanecerá hasta el 9 de enero.

La operación se encamina bajo la modalidad de un préstamo desde el club brasileño, con una opción de compra incluida, aunque en River no descartan que se deba abonar un cargo adicional por la cesión del futbolista. En paralelo a las charlas entre clubes, el Millonario ya acordó las condiciones contractuales con el jugador, quien espera el visto bueno definitivo para ponerse a disposición del cuerpo técnico.

Viña, de 28 años, llega con el respaldo de haber sido campeón de la Copa Libertadores con Flamengo, aunque su último tiempo en el Mengão estuvo marcado por la falta de continuidad. El lateral izquierdo fue adquirido por el conjunto de Río de Janeiro en enero de 2024 a cambio de ocho millones de euros y, en su primera temporada, disputó 22 partidos oficiales. Sin embargo, durante el año en curso apenas sumó 10 presencias sobre un total de 78 encuentros del equipo, con solo tres titularidades y 342 minutos en cancha.

Una grave lesión de rodilla sufrida tras la Copa América 2024 lo mantuvo fuera de competencia durante gran parte del primer semestre, situación que le hizo perder terreno en la consideración del cuerpo técnico. En River confían en que, con continuidad y confianza, Viña pueda recuperar su mejor versión y convertirse en una pieza importante en el esquema de Gallardo.

De esta forma, las opciones de Elías Báez y Alexandro Bernabei quedan descartadas para sumarse al lateral derecho de River. Por su parte, en las próximas horas se define oficialmente la llegada del futbolista uruguayo al Millonario.

los otros nombres para reforzar el plantel

Ante las llegadas de Anibal Moreno y Fausto Vera, y el inminente arribo de Matías Viña, River no se despide del mercado de pases y sigue de cerca a otros futbolistas para seguir sumándole jerarquía al equipo.

En esta sintonía, uno de los nombres que volvió a tomar fuerza es el de Santino Andino. River había alcanzado un acuerdo con Godoy Cruz por el 80% del pase, pero el cambio de representante del delantero frenó la operación. En las últimas horas, el optimismo regresó en Núñez y confían en cerrarlo para que se sume a la pretemporada.

De no concretarse la llegada del atacante con gran presente en el Bodeguero, una de las alternativas es el ex Gimnasia, Benjamín Domínguez, quien aparece como el plan B, ya que no es sencillo, teniendo en cuenta el interés de otros grandes del fútbol europeo como Roma y Olympique Lyon por el Nene.

Además, el tercero en discordia es Tadeo Allende, que también aparece como otra variante. Desde Núñez aseguran que ya hubo avances con Celta de Vigo, dueño de su pase. A su vez, el futbolista está dispuesto a regresar al país.

Por último, hace horas comenzó a rumorearse el nombre de Sebastián Villa, luego de las declaraciones del presidente de Independiente (M) Daniel Vila: De varios clubes han llamado, pero no voy a decir de quiénes porque es un tema de confidencialidad. No puedo decir ni que sí ni que no”.

 

