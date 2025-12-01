Victoria Azarenka, otra estrella en la Bombonera

“3 a 0”: la pelea Milei vs. Tapia y otro ataque al mandamás del fútbol
Buscan destrabar en la Legislatura la puja por el endeudamiento
Con amenaza de paro ya rige la suba del 14,4% en los micros de La Plata: a cuánto se fue el boleto, sección por sección
Heridas que no cierran: nuevo capítulo judicial del cuádruple crimen de La Loma
Los docentes universitarios advierten que en 2026 no comenzarán las clases
¡A semifinales! Boca sufrió ante Argentinos, pero sigue firme
El Lobo enfrenta al Guapo con un objetivo clásico: formaciones, hora y TV
¿Chau chau adiós? Miranda deslumbró en La Plata y quizás fue la última vez
Cuenta DNI activa una novedosa promo para Navidad: cómo funcionan los "vouchers"
Le arrancaron una ventana y una vez en el interior de la casa, la saquearon
Reclamos vecinales por el estado de las calles en la periferia
Ya rige el nuevo horario de venta de bebidas alcohólicas en la Provincia de Buenos Aires
La peculiar fuga de un delincuente rengo terminó con dos detenidos
Farmacéuticos hicieron un llamado a vacunarse y destacaron su protección
Los números de la suerte del lunes 1 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
La Justicia avanza con el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner
Renault deja de fabricar en Argentina tres autos que marcaron más de dos décadas
Una joven volcó con su auto sobre la Avenida 60, pero se salvó de milagro
De manera sorpresiva, la tenista Victoria Azarenka fue a ver el partido entre Boca y Argentinos Juniors, por los cuartos de final del Torneo Clausura. Como de costumbre, el presidente Juan Román Riquelme actuó como anfitrión y le entregó un regalo a la exnúmero uno del mundo. Se trató de una camiseta con el número 10 en la espalda y con el nombre de la ex tenista, quien además se sacó fotos con el presidente y saludó a los hinchas.
