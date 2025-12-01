Doblete de Lautaro en la victoria del Inter

Inter venció 2-0 al Pisa con un doblete de Lautaro Martínez, por la decimotercera fecha de la Serie A. Por su parte, Napoli venció 1-0 a Roma con el gol de David Neres, y alcanzó la línea de los 28 puntos, de tal modo, que comparte la cima dl Scudetto con el Milan.

Una gran combinación entre Pio Esposito y Lautaro Martínez derivó en el gol que abrió el marcador para el Nerazzurri. En ese sentido, el argentino recibió un pase del italiano y definió de zurda para batir al guardameta Simone Scuffet.

Por su parte, en el final del encuentro, nuevamente apareció el Toro para sentenciar el triunfo. Tras una buena acción individual de Nicolo Barella, el volante italiano envió un pase al palo lejano del guardameta rival y el delantero se arrojó al suelo para empujar el balón al fondo de la red.

Por otro lado, Lookman y Kossounou convirtieron en el tiunfo de Atalanta 2-0 sobre Fiorentina, en condición de local. En tanto, Lecce se quedó con una victoria por 2-1 ante Torino con goles de Coulibaly y Banda en la etapa inicial, mientras que Che Adams descontó en el complemento.