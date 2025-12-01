Opinan los lectores

SIN SISTEMA

Miguel A. Reguera, dice: “Se cayó el sistema. Y junto con él cayeron millones de adultos mayores que fueron descartados, enredados en la telaraña de los QR, TOKEN, APP, recetas electrónicas, firmas digitales, códigos de verificación, huellas digitales, DNI escaneado, etc. Los responsables de implementar un sistema de salud que atienda a los valores que defendieron Hipócrates, Esculapio o Galeno, hoy parecieran que están mas interesados en ser agentes de venta de teléfonos inteligentes con mayores prestaciones y memorias. Las situaciones que se viven en los Bancos es otra historia, donde los adultos mayores requiriendo ayuda a los que los rodean están entregados a la buena de Dios y muchos ´no llegan a la playa´, pues son víctimas de los que se aprovechan de su confianza, antes, durante y después de su estancia en la casa bancaria de turno.

“¿Es mucho pedir que el sistema digital conviva con el sistema analógico durante un tiempo hasta que todo decante naturalmente? Además serviría de Plan B para los casos en que los servicios se ven afectados por las caídas del sistema. De esta manera, con procedimientos manuales y analógicos haríamos que el sistema no se caiga para nadie y viviríamos de acuerdo a la dignidad que nos merecemos todos como seres humanos.”