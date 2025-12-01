El plantel de Gimnasia explotó de alegría esta tarde luego del gran triunfo obtenido en su visita a Barracas Central, un resultado que significó mucho más una victoria y el pase a semifinales.

Apenas el árbitro marcó el final, los futbolistas del Lobo se reunieron en el centro del campo para abrazarse, saltar y cantar.

La victoria, trabajada y sufrida, desató una celebración cargada de desahogo y energía. En el vestuario la euforia fue todavía mayor: música fuerte, cantos y videos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde los propios jugadores compartieron la intimidad del festejo.