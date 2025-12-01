Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

VIDEO. Euforia total: el festejo de los jugadores de Gimnasia en el vestuario tras el triunfo ante Barracas Central

1 de Diciembre de 2025 | 20:36

Escuchar esta nota

El plantel de Gimnasia explotó de alegría esta tarde luego del gran triunfo obtenido en su visita a Barracas Central, un resultado que significó mucho más una victoria y el pase a semifinales. 

Apenas el árbitro marcó el final, los futbolistas del Lobo se reunieron en el centro del campo para abrazarse, saltar y cantar.

La victoria, trabajada y sufrida, desató una celebración cargada de desahogo y energía. En el vestuario la euforia fue todavía mayor: música fuerte, cantos y videos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde los propios jugadores compartieron la intimidad del festejo.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Clásico platense en semifinales: qué día y a qué hora jugarían Gimnasia vs Estudiantes en el Bosque

El milagroso Lobo de Zaniratto a semifinales: venció 2 a 0 a Barracas Central y ahora espera con fe a Estudiantes

¿Afectará a La Plata?: los 32 municipios bonaerenses en los que se espera una fuerte ola de calor este verano

Escándalo de VTV: citaron a indagatoria al ex ministro bonaerense Jorge D'Onofrio

Rige el aumento de la nafta: así quedaron los precios de los combustibles en La Plata

+ Leidas

VIDEO. Por un clásico histórico y la final como premio

$60 millones mensuales por 2hs. de trabajo a la semana

Cambia el horario de atención de los bancos

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Barracas Central

El escándalo en la AFA: los detalles de otra denuncia que salpica a Chiqui Tapia

El derby en el Bosque se jugaría el lunes a las 17.00

VIDEO. El gol de Panaro llegó a instancias del VAR

El clásico del siglo
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. Por un clásico histórico y la final como premio

Gimnasia se pellizca porque sigue incrédulo: ya está entre los mejores del Clausura

VIDEO. El gol de Panaro llegó a instancias del VAR

Una racha de triunfos que invita a la ilusión
Espectáculos
Jafar Panahi: “Estoy vivo mientras haga películas”
Clásicos del cine italiano se verán en el Cinema Paradiso, gratis
Brigitte Bardot pide a todos “tranquilizarse”
“Re calientes”: la feroz interna entre Martitegui y Telefé
Alto chisme: Fede Bal, ¿se le anima a “Bendita TV”?
Policiales
No se salva nadie: la trama de otro ataque en Barrio Norte
Causa VTV: indagarán al exministro de Transporte y a empresarios del sector
Empezó el juicio contra los “testigos claves” del cuádruple crimen
Motochorros golpean y asaltan a un colectivero
Antes de las vacaciones, desvalijan una escuela
La Ciudad
Usuarios acorralados: ya rige la suba “extra” en el micro
Con el nuevo aumento en los combustibles, la premium roza los $2.000
Parque Saavedra: en el barrio esperan por la reapertura
El arbolito de Navidad en La Plata con precios para todos los bolsillos
Cambia el horario de atención de los bancos
Política y Economía
El escándalo en la AFA: los detalles de otra denuncia que salpica a Chiqui Tapia
Una financiera bajo la lupa y 19 allanamientos
$60 millones mensuales por 2hs. de trabajo a la semana
Código Penal: delitos imprescriptibles y sanciones más duras
Pagan un bono de casi US$1.000 millones, con poco impacto en reservas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla