Escuchar esta nota
El plantel de Gimnasia explotó de alegría esta tarde luego del gran triunfo obtenido en su visita a Barracas Central, un resultado que significó mucho más una victoria y el pase a semifinales.
Apenas el árbitro marcó el final, los futbolistas del Lobo se reunieron en el centro del campo para abrazarse, saltar y cantar.
La victoria, trabajada y sufrida, desató una celebración cargada de desahogo y energía. En el vestuario la euforia fue todavía mayor: música fuerte, cantos y videos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde los propios jugadores compartieron la intimidad del festejo.
