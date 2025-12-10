Las Leonas hacen su debut con Majo y Vicky Granatto

Otra vuelta de tuerca: el Gobierno ya apura la reforma laboral
Los seleccionaos argentinos femeninos y masculino de hockey sobre césped disputarán en la jornada de hoy sus partidos correspondientes a la primera ventana de la temporada 2025-26 de la FIH Pro League.
El debut para ambas selecciones como quedó dicho será, hoy como quedó dicho, en Santiago del Estero. Los primeros en salir a la cancha serán Los Leones, que a las 19 tendrán un durísimo cruce ante Países Bajos. Luego de ese encuentro, a las 21:30, será el turno de Las Leonas, que contarán con las platenses Majo y Vicki Granatto, quienes se cruzarán frente a su par de Alemania.
La actividad continuará mañana cuando Los Leones reciban a las 19 a Pakistán y Las Leonas hagan lo propio a las 21:30 frente a Países Bajos, la gran potencia de este deporte.
Luego de un día de descanso, tanto la Selección Argentina masculina como la femenina volverán a jugar el sábado. En dicha jornada, Los Leones se enfrentarán a las 19 con Países Bajos; mientras que Las Leonas saldrán a la cancha a las 21:30, contra Alemania.
La actividad en esta primera ventana de la Pro League culminará el domingo, cuando Los Leones jueguen contra Pakistán a las 19 y Las Leonas se midan con Países Bajos a las 21:30.
Esta temporada será la séptima edición de la Pro League. En la rama masculina Los Leones solo pudieron conseguir un cuarto puesto en la temporada 2023-24; mientras que por el lado femenino se destaca la consagración de Las Leonas en la campaña 2021-22, los subcampeonatos en 2021, 2023 y 2025 y el tercer puesto en 2024.
El máximo ganador en ambas categorías es Países Bajos, con tres consagraciones en el masculino y cinco en el femenino.
La agenda de la Pro League 2025-26
19:00 Los Leones vs Países Bajos.
21:30 Las Leonas vs Alemania.
19:00 Los Leones vs Pakistán.
21:30: Las Leonas vs Países Bajos.
19:00 Los Leones vs Países Bajos.
21:30 Las Leonas vs Alemania.
19:00 Los Leones vs Pakistán.
21:30 Las Leonas vs Países Bajos.
