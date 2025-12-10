Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡$4.000.000! El Súper Cartonazo sigue creciendo: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Deportes |Va a ser para los socios de los clubes

Hoy sigue la venta de entradas

Hoy sigue la venta de entradas

hoy hay venta de entradas para los socios de los clubes / archivo

10 de Diciembre de 2025 | 02:08
Edición impresa

Hoy continúa la venta de entradas para la gran final del Torneo Clausura que disputarán Estudiantes y Racing, el próximo sábado a las 21 en el Estadio Único Madre de Ciudades.

Según informó la Liga Profesional, la venta de localidades se llevará a cabo a través del sitio deportick.com. Ayer se agotaron las preventas exclusivas para los clientes de Naranja X, mientras que hoy se va a lanzar para los socios de los clubes desde las 18 horas. En caso de existir un remanente de entradas, se informará de una hipotética venta para no socios. Más allá de algunos rumores, cada club tendrá la mitad de las entradas de las más de 30 mil que habrá a la venta.

Para los hinchas del Pincha, los precios serán los siguientes: Popular Sur (socios) $50.000; Popular Sur (no socios) $90.000; Platea Oeste Sur (socios)$80.000 y Platea Oeste Sur (no socios), $120.000. Y para los hinchas de la Academia, el costó saldrá: Popular Norte (socios) $50.000; Popular Norte (no socios) $90.000; Platea Este (socios) $80.000; Platea Este (no socios) $120.000; Platea Oeste Norte (socios) $100.000 y Platea Oeste Norte (no socios), $150.000.

Además se dejó en claro que como requisito primordial, los hinchas deberán presentar DNI físico para pasar el escaneo de los molinetes, durante al ingreso del estadio, ya que no serán válidos otros documentos o comprobantes de compra. Por su parte, la organización dejó en claro que no habrá venta de entradas en el Único Madre de Ciudades, el día del partido.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Estudiantes manda y sigue! El Pincha fue más efectivo y es finalista

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Estudiantes

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Gimnasia

VIDEO. ¡Festeje Pincha! Con pasión y color, pero 23 detenidos

Un matrimonio de jubilados fue atacado por tres encapuchados

Dolor en La Plata por la muerte de la artista Cristina Soria de Bellone

Gremios bonaerenses insisten con ser llamados a paritarias

Mercado inmobiliario local: con cautela, se advierte una leve mejora
+ Leidas

La movilización de los hinchas de Estudiantes será terrestre por el colapso: el Club saca micros

Robo, abuso sexual y drama: investigan un brutal ataque a un joven en el Bosque

Sube la temperatura este miércoles en La Plata y rige alerta por tormentas fuertes: a qué hora llegarían

Guido Carrillo, la vuelta más esperada por todo Estudiantes de cara a la final ante Racing

Con otra vuelta de tuerca, el Gobierno ya apura la reforma laboral: los cambios y el impacto

¿Sigue Zaniratto en Gimnasia? Primera reunión positiva pero no se habla de acuerdo total

Avances por el regreso de Ignacio Fernández

Eduardo Domínguez y el récord de las seis finales en dos años con Estudiantes
Últimas noticias de Deportes

El milagro de Federico: tras caer desde 20 metros, "buenas noticias" sobre el hijo de Marito Díaz

Eduardo Domínguez y el récord de las seis finales en dos años con Estudiantes

Sosa pega la vuelta y la duda es Martirena

¿Sigue Zaniratto en Gimnasia? Primera reunión positiva pero no se habla de acuerdo total
Espectáculos
¿Maru Botana embarazada? Así reaccionaron sus hijos a la foto viral
Confesiones de Luis Ventura: habló de sus hijos y de su situación sentimental ¿Está en pareja?
Se supo: el polémico motivo por el que Griselda Siciliani y Luciano Castro demoraron su llegada a los Martin Fierro 
Filosa acusación de Fabián Mazzei contra Adrián Suar: "Veo que el malo es el bueno"
¿Qué onda entre Sabrina Rojas y Leonardo Sbaraglia?
La Ciudad
Sube la temperatura este miércoles en La Plata y rige alerta por tormentas fuertes: a qué hora llegarían
Advierten sobre el impacto de la contaminación plástica en La Plata
Asado navideño: menos reservas y precios al alza
Cuando el verano pide aire: de $500 mil a 1.3 millón por algo de fresco
¡$4.000.000! Súper Cartonazo vacante y sigue creciendo: mañana sale la nueva tarjeta
Policiales
Robo, abuso sexual y drama: investigan un brutal ataque a un joven en el Bosque
Cayeron en una estafa y perdieron los ahorros destinados a sus hijos
Condenan al expolicía que asesinó a su vecino
Audiencia relevante en el juicio contra Tagliaferro
VIDEO. Un partido de fútbol infantil en La Plata terminó en escándalo
Política y Economía
Con otra vuelta de tuerca, el Gobierno ya apura la reforma laboral: los cambios y el impacto
Más de US$680 millones anuales manejan los 10 gremios con más peso
Escándalo de AFA: lo que dejaron los allanamientos a varios clubes por la financiera vinculada a Chiqui Tapia
La UCR profundiza su pelea: realineamientos y quiebre en la Legislatura
Anuncian una leve baja en las retenciones

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla