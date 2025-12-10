Hoy sigue la venta de entradas

Hoy continúa la venta de entradas para la gran final del Torneo Clausura que disputarán Estudiantes y Racing, el próximo sábado a las 21 en el Estadio Único Madre de Ciudades.

Según informó la Liga Profesional, la venta de localidades se llevará a cabo a través del sitio deportick.com. Ayer se agotaron las preventas exclusivas para los clientes de Naranja X, mientras que hoy se va a lanzar para los socios de los clubes desde las 18 horas. En caso de existir un remanente de entradas, se informará de una hipotética venta para no socios. Más allá de algunos rumores, cada club tendrá la mitad de las entradas de las más de 30 mil que habrá a la venta.

Para los hinchas del Pincha, los precios serán los siguientes: Popular Sur (socios) $50.000; Popular Sur (no socios) $90.000; Platea Oeste Sur (socios)$80.000 y Platea Oeste Sur (no socios), $120.000. Y para los hinchas de la Academia, el costó saldrá: Popular Norte (socios) $50.000; Popular Norte (no socios) $90.000; Platea Este (socios) $80.000; Platea Este (no socios) $120.000; Platea Oeste Norte (socios) $100.000 y Platea Oeste Norte (no socios), $150.000.

Además se dejó en claro que como requisito primordial, los hinchas deberán presentar DNI físico para pasar el escaneo de los molinetes, durante al ingreso del estadio, ya que no serán válidos otros documentos o comprobantes de compra. Por su parte, la organización dejó en claro que no habrá venta de entradas en el Único Madre de Ciudades, el día del partido.