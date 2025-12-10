Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Gustavo Méndez habló sobre su cruce con L-Gante: “Nunca me había pasado algo así”

Gustavo Méndez habló sobre su cruce con L-Gante: “Nunca me había pasado algo así”
10 de Diciembre de 2025 | 18:35

El periodista Gustavo Méndez habló sobre su tenso cruce con L-Gante, durante la emisión en vivo de “La Mañana con Moría” de esta mañana. “Para mí sos un logi”, le dijo el músico al panelista cuando este intentó leerle un mensaje de su ex representante, Maxi “El Brother”.

Una vez finalizado el tenso cruce, el periodista habló sobre lo sucedido en Puro Show (El Trece) y expresó su sorpresa por la inesperada reacción del músico: “Nunca me había pasado algo así. Lo que hacemos los periodistas es tener las dos partes siempre, es el ABC del oficio”.

En la misma línea, Méndez explicó que el ex representante de Elián Valenzuela se comunicó con él para comentarle información sobre el polémico contrato con el músico, que desencadenó un conflicto en la Justicia: “9.40, Maxi me escribe y me dice ‘¿Estás?’. Yo le pregunté si era él, porque tenía su número viejo. Me empezó a responder y le pasé todo a la producción, para ver si lo querían hacer en algún momento”.

“Yo leí al aire exactamente lo que me escribió Maxi el Brother, sin agregar ninguna opinión. Antes de eso, se lo pasé a la producción para ver si lo querían hacer. Es información, no cometí ningún delito”, contó sin terminar de comprender la reacción del artista ante la sensible información.

Ante la repercusión de los medios de comunicación por lo sucedido, el periodista se expresó en sus redes y tildó a Elián de tener una actitud “casi violenta” con él. “Para un programa de 25 años en TV ‘ubicar’ es ser prepotente, insultar, ser desubicado y casi violento, con contacto físico", tuiteó.

 

