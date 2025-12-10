Passaglia presentará un proyecto de Ley para bajar de 14 a 6 los cargos políticos del directorio y destinar el ahorro a créditos hipotecarios

El cuádruple crimen de La Plata: declaró el papá de Marisol y complicó más al remisero
El diputado bonaerense Manuel Passaglia (HECHOS) presentará un proyecto de Ley para dar marcha atrás al incremento de cargos políticos en el Banco Provincia y bajarlos a solo 6. Además propone que el ahorro generado por esta reducción de cargos sea destinado por el Banco público a ofrecer créditos hipotecarios dado que “la República Argentina atraviesa un déficit habitacional estructural, y los bonaerenses enfrentan crecientes dificultades crediticias para acceder a una vivienda”.
La iniciativa señala que la ampliación del directorio, que tras el acuerdo pasará de 8 a 14 directores, “no se encuentra acompañada de fundamentos técnicos ni estudios de eficiencia operativa que justifiquen el aumento del gasto político”, y que “no se orienta a mejorar el funcionamiento, la gobernanza y la competitividad del Banco”.
“Tampoco se traduce en mejoras en el servicio, en inclusión financiera ni en mayor desarrollo productivo para los bonaerenses, sino simplemente a satisfacer acuerdos partidarios ajenos al interés público provincial”, señala la propuesta presentada por el diputado del espacio Hechos.
En ese sentido, la iniciativa compara el nuevo directorio del Banco Provincia con otras entidades de tamaño similar o mayor, como el Banco Nación de Argentina y el Banco de Córdoba; ninguno de los cuales llega a los 14 integrantes. Por lo tanto, la disposición de Kicillof “genera un gasto injustificado” que “revela sobredimensionamiento evidente sin correlato operativo ni de riesgos sistémicos”.
Según el proyecto, estos hechos demuestran que la modificación del directorio del Banco Provincia incumple con la Ley Nacional N° 25.917 de Responsabilidad Fiscal, que busca evitar incrementos permanentes del gasto corriente que no respondan a mejoras reales en la prestación de servicios públicos, ya que la nueva normativa “incrementa el gasto público sin aportar eficiencia ni mayor cobertura territorial, apartándose de los compromisos provinciales en materia de responsabilidad, austeridad y buena administración de los recursos públicos”.
En consecuencia, el proyecto de Passaglia no sólo busca que el directorio del Banco Provincia se vea reducido a 6 miembros, sino que se prohíba durante cinco años la creación de cargos de vocales asociados y otros de naturaleza política que impliquen remuneraciones, viáticos o gastos públicos directos o indirectos.
Además, propone el congelamiento por dos años de las remuneraciones, viáticos y gastos de representación del directorio; y prohíbe la percepción de bonificaciones extraordinarias, incentivos o pagos variables.
En cuanto a los ahorros generados por la incitativa, estimada en casi mil millones de pesos, Passaglia propone que sea destinado “íntegramente a la ampliación, accesibilidad y fortalecimiento de las líneas de crédito hipotecario del Banco de la Provincia de Buenos Aires, priorizando el acceso a la vivienda de las familias bonaerenses. Mediante una gestión pública austera y eficiente al financiamiento hipotecario fortalece la misión social del Banco de la Provincia de Buenos Aires y promueve la igualdad de oportunidades para las familias bonaerenses”, concluyó.
