Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los socios del gol: desde este jueves pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Política y Economía

Passaglia presentará un proyecto de Ley para bajar de 14 a 6 los cargos políticos del directorio y destinar el ahorro a créditos hipotecarios

Passaglia presentará un proyecto de Ley para bajar de 14 a 6 los cargos políticos del directorio y destinar el ahorro a créditos hipotecarios
10 de Diciembre de 2025 | 20:57

Escuchar esta nota

El diputado bonaerense Manuel Passaglia (HECHOS) presentará un proyecto de Ley para dar marcha atrás al incremento de cargos políticos en el Banco Provincia y bajarlos a solo 6. Además propone que el ahorro generado por esta reducción de cargos sea destinado por el Banco público a ofrecer créditos hipotecarios dado que “la República Argentina atraviesa un déficit habitacional estructural, y los bonaerenses enfrentan crecientes dificultades crediticias para acceder a una vivienda”.

La iniciativa señala que la ampliación del directorio, que tras el acuerdo pasará de 8 a 14 directores, “no se encuentra acompañada de fundamentos técnicos ni estudios de eficiencia operativa que justifiquen el aumento del gasto político”, y que “no se orienta a mejorar el funcionamiento, la gobernanza y la competitividad del Banco”.

“Tampoco se traduce en mejoras en el servicio, en inclusión financiera ni en mayor desarrollo productivo para los bonaerenses, sino simplemente a satisfacer acuerdos partidarios ajenos al interés público provincial”, señala la propuesta presentada por el diputado del espacio Hechos. 

En ese sentido, la iniciativa compara el nuevo directorio del Banco Provincia con otras entidades de tamaño similar o mayor, como el Banco Nación de Argentina y el Banco de Córdoba; ninguno de los cuales llega a los 14 integrantes. Por lo tanto, la disposición de Kicillof “genera un gasto injustificado” que “revela sobredimensionamiento evidente sin correlato operativo ni de riesgos sistémicos”. 

Según el proyecto, estos hechos demuestran que la modificación del directorio del Banco Provincia incumple con la Ley Nacional N° 25.917 de Responsabilidad Fiscal, que busca evitar incrementos permanentes del gasto corriente que no respondan a mejoras reales en la prestación de servicios públicos, ya que la nueva normativa “incrementa el gasto público sin aportar eficiencia ni mayor cobertura territorial, apartándose de los compromisos provinciales en materia de responsabilidad, austeridad y buena administración de los recursos públicos”. 

En consecuencia, el proyecto de Passaglia no sólo busca que el directorio del Banco Provincia se vea reducido a 6 miembros, sino que se prohíba durante cinco años la creación de cargos de vocales asociados y otros de naturaleza política que impliquen remuneraciones, viáticos o gastos públicos directos o indirectos. 

LE PUEDE INTERESAR

Alak y Carlotto encabezaron las actividades por el Día de los Derechos Humanos

LE PUEDE INTERESAR

La UCR La Plata realizó un acto por el Día de la Democracia

Además, propone el congelamiento por dos años de las remuneraciones, viáticos y gastos de representación del directorio; y prohíbe la percepción de bonificaciones extraordinarias, incentivos o pagos variables.

En cuanto a los ahorros generados por la incitativa, estimada en casi mil millones de pesos, Passaglia propone que sea destinado “íntegramente a la ampliación, accesibilidad y fortalecimiento de las líneas de crédito hipotecario del Banco de la Provincia de Buenos Aires, priorizando el acceso a la vivienda de las familias bonaerenses. Mediante una gestión pública austera y eficiente al financiamiento hipotecario fortalece la misión social del Banco de la Provincia de Buenos Aires y promueve la igualdad de oportunidades para las familias bonaerenses”, concluyó.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El cuádruple crimen de La Plata: declaró el papá de Marisol y complicó más al remisero

¿Agua con "viagra"? Alarma por fármacos detectados en cuencas urbanas de la Región

Entradas para la final Estudiantes vs Racing: en pocos minutos se agotaron las plateas

Aguinaldo "en tiempo y forma": el pedido de los estatales bonaerenses, que esperan el llamado a paritaria

El milagro de Federico: tras caer desde 20 metros, "buenas noticias" sobre el hijo de Marito Díaz

Lali y Pedro Rosemblat, confirmación y sorpresa en medio de los rumores de crisis: “Esta pareja está muerta”

La UNLP distinguió a sus mejores egresados: uno por uno, los estudiantes con mejores promedio en cada carrera

Guardia alta: hay árbitro y VAR para la final Estudiantes - Racing en Santiago del Estero
+ Leidas

Entradas para la final Estudiantes vs Racing: en pocos minutos se agotaron las plateas

Aguinaldo "en tiempo y forma": el pedido de los estatales bonaerenses, que esperan el llamado a paritaria

Alerta “Amarillo” en La Plata por tormentas: a qué hora llegarían las lluvias

El milagro de Federico: tras caer desde 20 metros, "buenas noticias" sobre el hijo de Marito Díaz

Robo, abuso sexual y drama: investigan un brutal ataque a un joven en el Bosque

La movilización de los hinchas de Estudiantes será terrestre por el colapso: el Club saca micros

Guido Carrillo, la vuelta más esperada por todo Estudiantes de cara a la final ante Racing

Se sorteó la Copa Argentina: los cruces de Estudiantes y Gimnasia
Últimas noticias de Política y Economía

Alak y Carlotto encabezaron las actividades por el Día de los Derechos Humanos

La UCR La Plata realizó un acto por el Día de la Democracia

Argentina regresó al mercado de deuda tras ocho años: Caputo colocó un bono por 1.000 millones de dólares

La Provincia convalidó la ordenanza del nuevo COU, que ya comienza a regir
Deportes
Estudiantes ante Racing, por la final del Torneo Clausura: el boleto dorado y las finales que podría jugar el ganador
Micros para hinchas de Estudiantes para viajar a Santiago: ya arrancó la venta de pasajes
Reconquista y Atenas, la Superfinal del básquet platense
Piden dadores de sangre para Federico, el hincha de Gimnasia que cayó desde la tribuna en el clásico
Entradas para la final Estudiantes vs Racing: en pocos minutos se agotaron las plateas
Policiales
El cuádruple crimen de La Plata: declaró el papá de Marisol y complicó más al remisero
Desaparición de Loan: solicitan la actualización de su rostro y el aumento de la recompensa
VIDEO. Dos jóvenes intentaron robar una moto a plena luz del día en el centro de La Plata
Explotación ilegal y lavado: denuncian en la Justicia a 300 sitios de apuestas ilegales en la Provincia
VIDEO. Le robaron una rueda en pleno centro de La Plata y persiguió al ladrón, que abandonó una Kangoo en pleno escape
Información General
Se cayó un ascensor en Ezeiza y hay cinco heridos
Explotación ilegal y lavado: denuncian en la Justicia a 300 sitios de apuestas ilegales en la Provincia
El cometa 3I/ATLAS se aproxima a la Tierra y pone en alerta a la NASA
Apuestas online en adolescentes: Lotería y Cruz Roja coordinan acciones de prevención
Lavandina, detergente, suavizante y más: los productos de limpieza que prohibió la ANMAT
Espectáculos
"Terminarán besándose": el inesperado proyecto que compartirán Wanda Nara y Maxi López
Gustavo Méndez habló sobre su cruce con L-Gante: “Nunca me había pasado algo así”
Mauro Icardi reapareció en el cumpleaños de Wanda Nara: “Me van a extrañar”
Stefi Roitman contó el secreto para salir de la crisis con Ricky Montaner: “Empiezan los malentendidos”
"Gracias a ellas sigo vivo": las impactantes cicatrices de Thiago Medina tras el terrible accidente en moto

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla