Causa Andis: el juez Casanello citó a declarar a la exdirectora nacional Ornella Calvete

Causa Andis: el juez Casanello citó a declarar a la exdirectora nacional Ornella Calvete
11 de Diciembre de 2025 | 18:26

Escuchar esta nota

El juez Sebastián Casanello ordenó este jueves una nueva ronda de declaraciones indagatorias por la causa Andis entre las que se encuentran la ex funcionaria Ornella Calvete, hija de Miguel Calvete y quien deberá presentarse el viernes 19 de diciembre.

Calvete se desempeñaba como directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial y renunció a su cargo en noviembre último a raíz de que el escándalo alcanzara a su padre, acusado como presunto nexo entre la Andis, que conducía Diego Spagnuolo, y las droguerías.

Según el cronograma de indagatorias, el jueves 18 de diciembre será el turno Diego Martín D’Giano, quien prestará declaración indagatria a las 11.

Ese mismo día, a las 12, será el turno de Patricia Canavesio. El viernes 19, en tanto, se presentarán Julio César Viera, a las 11, y Ornella Calvete a las 12.

Cómo viene la causa

La Cámara Federal porteña había revocado a principios de diciembre una resolución del juez Casanello y le ordenó profundizar las pericias sobre el origen y la autenticidad de los audios que dieron inicio a una causa por presunta corrupción en la Andis.

En el fallo, firmado por los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico y Eduardo Farah en disidencia, se señaló que aún no estén acreditadas las circunstancias en que fueron obtenidas las grabaciones atribuidas a Spagnuolo.

Las defensas de Spagnuolo y de los hermanos Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker habían reclamado la nulidad de los audios y de todo lo actuado, tras sostener que se trataba de material de procedencia incierta, potencialmente adulterado y difundido sin consentimiento.

También denunciaron una violación al derecho de intimidad y la ausencia de peritajes que avalen su autenticidad.

La Cámara consideró que la decisión de Casanello de rechazar ese planteo se basó en premisas no verificadas. Irurzun y Boico señalaron que la investigación se activó a partir de publicaciones periodísticas que reproducen información surgida de los mismos audios cuestionados y que aún no está esclarecido si fueron editados, manipulados o generados mediante inteligencia artificial

