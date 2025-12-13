Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Eldia.com gratis para todos los lectores: desde el sábado a las 17 y todo el domingo

Deportes

EN FOTOS | Los hinchas de Estudiantes ya viven la previa de la final en Santiago del Estero

EN FOTOS | Los hinchas de Estudiantes ya viven la previa de la final en Santiago del Estero
13 de Diciembre de 2025 | 11:41

Escuchar esta nota

Antes de que ruede la pelota esta noche en el Estadio Único Madre de Ciudades, la pasión pincharrata ya se siente en cada calle, plaza y esquina de la capital santiagueña. Desde temprano, hinchas de Estudiantes de La Plata yendo y viniendo, posando para fotos, cantando clásicos y mostrando camisetas que cuentan historias de familia, amistad y tradición futbolera.

Familias enteras juntas, grupos de filiales llegados desde distintos puntos del país y clásicos banderazos con el Rojo y Blanco flameando fuerte mientras anticipan un duelo que puede quedar en la memoria del club por mucho tiempo. Muchos viajaron en avión, otros en micro y no faltaron los que llegaron en automóviles particulares, todos con el mismo grito: “¡Hoy se siente, ganó Estudiantes!”.

La expectativa es mayúscula: el partido que define el Torneo Clausura 2025 entre Estudiantes de La Plata y Racing Club se juega hoy sábado 13 de diciembre desde las 21:00 en Santiago del Estero, con transmisión por ESPN Premium y TNT Sports y el árbitro principal Nicolás Ramírez a cargo del encuentro. 

Muchos hinchas pincharratas ya completaron los accesos, sacaron sus fotos con la bandera de la filial de La Plata que ubicaron en el hotel o en los alrededores, y organizaron comidas compartidas mientras esperan la hora del partido. La atmósfera es de fiesta mezclada con nervios: banderas, bombos y cánticos se alternan con abrazos, remeras de recuerdo y mates que se comparten como símbolo de unión entre la hinchada.

Un susto en el camino: choque de micros y heridos

La madrugada de este sábado también trajo una noticia que sacudió a la caravana: tres micros que transportaban hinchas de Estudiantes rumbo a Santiago del Estero colisionaron entre sí sobre la Ruta Nacional 8, a la altura de Solís, cuando continuaban viaje hacia la final. 

Según el comunicado oficial del club y los reportes de medios, tres personas sufrieron heridas leves y fueron trasladadas al Hospital de Pilar por precaución, aunque se encuentra fuera de peligro y sin lesiones graves. Las autoridades del operativo y los conductores reorganizaron el traslado, los hinchas heridos están siendo atendidos y el resto de la delegación ya reanudó el viaje hacia Santiago del Estero con nuevas unidades. 

Lejos de bajar los brazos, los hinchas que vivieron este susto transformaron la anécdota en abrazo y espíritu de grupo. En redes sociales y grupos de WhatsApp se compartieron fotos de los microbuses reacondicionados, mensajes de agradecimiento al personal de emergencia y mucho optimismo por llegar al estadio para acompañar al equipo en la gran cita de esta noche.

Ya está toodo listo para la Gran Final

Estudiantes de La Plata arribó con su plantel completo a Santiago del Estero el día anterior para ultimar detalles y concentrarse de cara al duelo con Racing. La ciudad ya se pinta de rojo y blanco, con miles de hinchas que agotaron todas las entradas asignadas para los fanáticos pincharratas, y el estadio Madre de Ciudades promete una fiesta total con ambas parcialidades. 

Esta noche, desde las 21:00, todos los ojos del fútbol argentino estarán puestos en el césped santiagueño para ver quién se consagra campeón del Clausura 2025 en un partido que promete entrega, emoción y un clima que va más allá de 90 minutos de juego.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

VIDEO.- Tres micros con hinchas de Estudiantes chocaron rumbo a Santiago del Estero: tres personas hospitalizadas
Multimedia

Tags

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fotos y videos.- Movilización histórica: desde UNO partió la caravana de micros rumbo a Santiago

En fotos y video.- Así fue la llegada de Estudiantes a Santiago del Estero

Villa Elvira sangrienta: matan a un joven de un tiro en la cabeza

Nacho Fernández a Gimnasia: ¿Sin avances tras la primera reunión?

Informe | ¿Cuántos estudiantes del interior y extranjeros estudian en la UNLP?

"Muerte cerebral" e "irreversible": el parte médico del joven baleado en La Plata durante una pelea entre bandas

Los socios del gol: pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

“Estaba por explotarle el corazón”: el mozo que auxilió a Joaquín Levintón tras el infarto
+ Leidas

VIDEO.- Tres micros con hinchas de Estudiantes chocaron rumbo a Santiago del Estero: tres personas hospitalizadas

Otro escándalo con una concejal libertaria

La Agremiación Médica Platense cortó a Ioma por falta de pago

Estudiantes va por más gloria: Define el Torneo Clausura contra Racing

Estudiantes cerró dos nuevos sponsors para la próxima temporada

VIDEO. Arrancó el éxodo con la Brujita Verón a la cabeza

Un rayo perforó el neumático de una moto y una pareja terminó herida en La Plata

Nacho Fernández: no hubo acuerdo tras una primera reunión
Últimas noticias de Deportes

VIDEO.- Tres micros con hinchas de Estudiantes chocaron rumbo a Santiago del Estero: tres personas hospitalizadas

Estudiantes va por más gloria: Define el Torneo Clausura contra Racing

VIDEO. Arrancó el éxodo con la Brujita Verón a la cabeza

Fue a la final 2024 y se quedó a vivir en Santiago
Policiales
Fuego, evacuación y tensión en un local de comidas en pleno centro de La Plata
Villa Elvira sangrienta: matan a un joven de un tiro en la cabeza
Los Hornos: el delito no afloja y crece el miedo
Entraron, rompieron todo y robaron $5 millones
VIDEO. Un accidente alteró la caravana pincha en UNO
Espectáculos
Sentidos mensajes y dolor en las redes: así el mundo del cine y la cultura despide a Héctor Alterio
Conmoción en la cultura: a la edad de 96 años murió Héctor Alterio, un gigante de la actuación
Luto en Hollywood: murió Peter Greene, icónico villano de “Pulp Fiction” y “La Máscara”
“La Bayadera”: un tributo a su grandeza
Qué se sabe sobre la salud de Joaquín Levinton tras ser internado de urgencia
La Ciudad
Un rayo perforó el neumático de una moto y una pareja terminó herida en La Plata
Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy viernes gratis con EL DIA
Sol y mucho calor este sábado en La Plata pero desmejora: lluvia y alivio a la vista
VIDEO. El desafío de llenar el arbolito: compras anticipadas y ofertas al acecho
La Agremiación Médica Platense cortó a Ioma por falta de pago
Política y Economía
El Gobierno denunció a la AFA por retener aportes previsionales e impositivos
“Chiqui” Tapia en la mira: secuestran 54 autos de alta gama
Máximo Kirchner convocó al PJ en medio de la tensión con Kicillof
Otro escándalo con una concejal libertaria
Con el uniforme puesto, Carlos Presti juró como ministro de Defensa

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla