EN FOTOS | Los hinchas de Estudiantes ya viven la previa de la final en Santiago del Estero

Antes de que ruede la pelota esta noche en el Estadio Único Madre de Ciudades, la pasión pincharrata ya se siente en cada calle, plaza y esquina de la capital santiagueña. Desde temprano, hinchas de Estudiantes de La Plata yendo y viniendo, posando para fotos, cantando clásicos y mostrando camisetas que cuentan historias de familia, amistad y tradición futbolera.

Familias enteras juntas, grupos de filiales llegados desde distintos puntos del país y clásicos banderazos con el Rojo y Blanco flameando fuerte mientras anticipan un duelo que puede quedar en la memoria del club por mucho tiempo. Muchos viajaron en avión, otros en micro y no faltaron los que llegaron en automóviles particulares, todos con el mismo grito: “¡Hoy se siente, ganó Estudiantes!”.

La expectativa es mayúscula: el partido que define el Torneo Clausura 2025 entre Estudiantes de La Plata y Racing Club se juega hoy sábado 13 de diciembre desde las 21:00 en Santiago del Estero, con transmisión por ESPN Premium y TNT Sports y el árbitro principal Nicolás Ramírez a cargo del encuentro.

Muchos hinchas pincharratas ya completaron los accesos, sacaron sus fotos con la bandera de la filial de La Plata que ubicaron en el hotel o en los alrededores, y organizaron comidas compartidas mientras esperan la hora del partido. La atmósfera es de fiesta mezclada con nervios: banderas, bombos y cánticos se alternan con abrazos, remeras de recuerdo y mates que se comparten como símbolo de unión entre la hinchada.

Un susto en el camino: choque de micros y heridos

La madrugada de este sábado también trajo una noticia que sacudió a la caravana: tres micros que transportaban hinchas de Estudiantes rumbo a Santiago del Estero colisionaron entre sí sobre la Ruta Nacional 8, a la altura de Solís, cuando continuaban viaje hacia la final.

Según el comunicado oficial del club y los reportes de medios, tres personas sufrieron heridas leves y fueron trasladadas al Hospital de Pilar por precaución, aunque se encuentra fuera de peligro y sin lesiones graves. Las autoridades del operativo y los conductores reorganizaron el traslado, los hinchas heridos están siendo atendidos y el resto de la delegación ya reanudó el viaje hacia Santiago del Estero con nuevas unidades.

Lejos de bajar los brazos, los hinchas que vivieron este susto transformaron la anécdota en abrazo y espíritu de grupo. En redes sociales y grupos de WhatsApp se compartieron fotos de los microbuses reacondicionados, mensajes de agradecimiento al personal de emergencia y mucho optimismo por llegar al estadio para acompañar al equipo en la gran cita de esta noche.

Ya está toodo listo para la Gran Final

Estudiantes de La Plata arribó con su plantel completo a Santiago del Estero el día anterior para ultimar detalles y concentrarse de cara al duelo con Racing. La ciudad ya se pinta de rojo y blanco, con miles de hinchas que agotaron todas las entradas asignadas para los fanáticos pincharratas, y el estadio Madre de Ciudades promete una fiesta total con ambas parcialidades.

Esta noche, desde las 21:00, todos los ojos del fútbol argentino estarán puestos en el césped santiagueño para ver quién se consagra campeón del Clausura 2025 en un partido que promete entrega, emoción y un clima que va más allá de 90 minutos de juego.