Fuego, evacuación y tensión en un local de comidas en pleno centro de La Plata
Fuego, evacuación y tensión en un local de comidas en pleno centro de La Plata
Conmoción en la cultura: a la edad de 96 años murió Héctor Alterio, un gigante de la actuación
El Gobierno denunció a la AFA por retener aportes previsionales e impositivos
EN FOTOS | Los hinchas de Estudiantes ya viven la previa de la final en Santiago del Estero
VIDEO.- Tres micros con hinchas de Estudiantes chocaron rumbo a Santiago del Estero: tres personas hospitalizadas
Estudiantes va por más gloria: Define el Torneo Clausura contra Racing
Importantes descuentos para socios de Club EL DIA y eldia.com gratis para todos los lectores
Máximo Kirchner convocó al PJ en medio de la tensión con Kicillof
Sol y mucho calor este sábado en La Plata pero desmejora: lluvia y alivio a la vista
Un rayo perforó el neumático de una moto y una pareja terminó herida en La Plata
Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy viernes gratis con EL DIA
VIDEO. El desafío de llenar el arbolito: compras anticipadas y ofertas al acecho
La Agremiación Médica Platense cortó a Ioma por falta de pago
El Tren Universitario viaja por la Ciudad a un cuarto de su capacidad
Anticipate con las compras en NINI: las ofertas de este finde
En Villa Castells crece el malestar de los vecinos por el agua: poca y turbia
Luto en Hollywood: murió Peter Greene, icónico villano de “Pulp Fiction” y “La Máscara”
Viviana Yacoub: "La ciudad se cuida cuando se la piensa a largo plazo"
La profusión de sitios que toman apuestas online a menores de edad
Autoexploración, deseo y pareja: reivindicar la masturbación como acto de libertad
Con el uniforme puesto, Carlos Presti juró como ministro de Defensa
Leonel Chiarella fue elegido como el nuevo presidente de la UCR
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El actor ampliamente recordado por dar vida a criminales en películas emblemáticas de los años noventa, fue hallado sin vida en su departamento en Nueva York.
Escuchar esta nota
Peter Greene, el actor ampliamente recordado por dar vida a villanos y criminales en películas emblemáticas de los años noventa, murió a sus 60 años tras ser hallado sin vida este viernes en su departamento ubicado en el Lower East Side de Nueva York.
Su representante y gerente, Gregg Edwards, confirmó el deceso, aunque no especificó la causa de su muerte. La noticia ganó atención inicialmente tras ser publicada por el New York Daily News.
Según detalló Edwards, el cuerpo del artista fue encontrado luego de que una visita médica fuera solicitada debido a que la música en el departamento de Greene sonó de forma continua durante más de 24 horas.
El representante, que había contactado al actor hace pocos días, lo recordó con cariño: “Nadie interpretó a un villano mejor que Peter”. Edwards agregó que Greene “también tenía un lado amable que la mayoría de la gente no veía, y un corazón enorme”.
La carrera de Greene, se consolidó gracias a su talento para encarnar personajes oscuros y complejos. En 1994, alcanzó el estrellato de Hollywood con dos grandes interpretaciones: la de Zed, el guardia de seguridad violador, en la película multipremiada “Pulp Fiction” de Quentin Tarantino, y la de Dorian Tyrell, el principal rival del personaje de Jim Carrey en “La Máscara”. Ambos papeles lo fijaron en el imaginario colectivo como el arquetipo del villano cinematográfico de la época.
Más allá de estos grandes éxitos comerciales, Greene protagonizó la cinta “Clean, Shaven” (1993), donde su papel de un hombre con esquizofrenia acusado de asesinato fue elogiado por la crítica por su exigencia física y psicológica. El New York Times destacó que Greene elevó su personaje hasta convertirlo en “alguien convincentemente angustiado y volátil”. Otras apariciones destacadas incluyen su rol como Redfoot en “The Usual Suspects”, un intermediario clave que pone en marcha la trama central de asalto.
LE PUEDE INTERESAR
“La Bayadera”: un tributo a su grandeza
También participó en “Training Day” (Día de entrenamiento), interpretando al detective Jeff, miembro de la brigada corrupta liderada por Denzel Washington. En una de las escenas más recordadas de este film, Greene pronuncia la frase “Bésame, cariño” antes de simular recibir un disparo con un chaleco antibalas.
Nacido el 8 de octubre de 1965 en Montclair, Nueva Jersey, Greene inició su trayectoria en la actuación a los veinte años mientras residía en Nueva York. A Greene le sobreviven un hermano y una hermana, según confirmó su representante. A lo largo de los años 2000 y 2010, Peter Greene continuó activo en la industria, participando en producciones de cine y televisión.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí