Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Eldia.com gratis para todos los lectores: desde el sábado a las 17 y todo el domingo

Deportes

Una odisea: además del choque, otros micros con hinchas sufrieron averías camino a Santiago

Una odisea: además del choque, otros micros con hinchas sufrieron averías camino a Santiago
13 de Diciembre de 2025 | 14:55

Escuchar esta nota

Recorrer más de 1.000 kilómetros con temperaturas extremas de calor fue otro tema que -además de los hinchas- también lo sintieron los micros que anoche partieron desde La Plata.

En más de un caso padecieron recalentamiento de motores. Otros problemas en los neumáticos.

Azul Peluffo, una de las hinchas que viaja en el micro, publicó en distintos posteos el relato de lo sucedido. “Se nos quedó el micro en el primer peaje y estuvimos hasta las 3 de la madrugada en la Autopista, varados sin luz, poniendo el flash del celular para que no nos pisen los autos”, contó.

Otro colectivo los auxilió. Cambiaron de transporte y retomaron el viaje. Azul dijo que el segundo micro circulaba a 40 kilómetros por hora. “Hasta que la organizadora de la filial les pidió que le metan pata, anduvimos una hora y media a 80 y explotó la rueda delantera”, comentó.

“No es que se pinchó la rueda, explotó directamente. No volcamos de casualidad” detalló Peluffo. “Llamaron a un gomero que llegó y nos cambió la rueda y se dio cuenta que las otras tres están igual de mal estado”, agregó.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fotos y videos.- Movilización histórica: desde UNO partió la caravana de micros rumbo a Santiago

En fotos y video.- Así fue la llegada de Estudiantes a Santiago del Estero

Nacho Fernández a Gimnasia: ¿Sin avances tras la primera reunión?

"Muerte cerebral" e "irreversible": el parte médico del joven baleado en La Plata durante una pelea entre bandas

Los socios del gol: pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

“Estaba por explotarle el corazón”: el mozo que auxilió a Joaquín Levintón tras el infarto
+ Leidas

VIDEO.- Tres micros con hinchas de Estudiantes chocaron rumbo a Santiago del Estero: quiénes son los heridos

Otro escándalo con una concejal libertaria

La Agremiación Médica Platense cortó a IOMA por falta de pago: que prestaciones quedaron afectadas

El Pincha va por más gloria, ante Racing en Santiago: hora, formaciones y TV

Un rayo perforó el neumático de una moto y una pareja terminó herida en La Plata

Estudiantes cerró dos nuevos sponsors para la próxima temporada

VIDEO. Arrancó el éxodo con la Brujita Verón a la cabeza

Nacho Fernández: no hubo acuerdo tras una primera reunión
Últimas noticias de Deportes

EN FOTOS | Los hinchas de Estudiantes ya viven la previa de la final en Santiago del Estero

El Pincha va por más gloria, ante Racing en Santiago: hora, formaciones y TV

El enojo de la Brujita Verón: qué dijo tras el choque de micros rumbo a Santiago del Estero

VIDEO.- Tres micros con hinchas de Estudiantes chocaron rumbo a Santiago del Estero: quiénes son los heridos
Política y Economía
El Gobierno denunció a la AFA por retener aportes previsionales e impositivos
“Chiqui” Tapia en la mira: secuestran 54 autos de alta gama
Máximo Kirchner convocó al PJ en medio de la tensión con Kicillof
Otro escándalo con una concejal libertaria
Con el uniforme puesto, Carlos Presti juró como ministro de Defensa
La Ciudad
Un rayo perforó el neumático de una moto y una pareja terminó herida en La Plata
Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy viernes gratis con EL DIA
Sol y mucho calor este sábado en La Plata pero desmejora: lluvia y alivio a la vista
VIDEO. El desafío de llenar el arbolito: compras anticipadas y ofertas al acecho
La Agremiación Médica Platense cortó a IOMA por falta de pago: que prestaciones quedaron afectadas
Espectáculos
Sentidos mensajes y dolor en las redes: así el mundo del cine y la cultura despide a Héctor Alterio
Conmoción en la cultura: a la edad de 96 años murió Héctor Alterio, un gigante de la actuación
Luto en Hollywood: murió Peter Greene, icónico villano de “Pulp Fiction” y “La Máscara”
“La Bayadera”: un tributo a su grandeza
Qué se sabe sobre la salud de Joaquín Levinton tras ser internado de urgencia
Policiales
Fuego, evacuación y tensión en un local de comidas en pleno centro de La Plata
La Plata sangrienta: quien era el joven que mataron de un tiro en la cabeza
Los Hornos: el delito no afloja y crece el miedo
Entraron, rompieron todo y robaron $5 millones
VIDEO. Un accidente alteró la caravana pincha en UNO

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla