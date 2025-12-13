Una odisea: además del choque, otros micros con hinchas sufrieron averías camino a Santiago

EN FOTOS | Los hinchas de Estudiantes ya viven la previa de la final en Santiago del Estero
Recorrer más de 1.000 kilómetros con temperaturas extremas de calor fue otro tema que -además de los hinchas- también lo sintieron los micros que anoche partieron desde La Plata.
En más de un caso padecieron recalentamiento de motores. Otros problemas en los neumáticos.
Azul Peluffo, una de las hinchas que viaja en el micro, publicó en distintos posteos el relato de lo sucedido. “Se nos quedó el micro en el primer peaje y estuvimos hasta las 3 de la madrugada en la Autopista, varados sin luz, poniendo el flash del celular para que no nos pisen los autos”, contó.
Otro colectivo los auxilió. Cambiaron de transporte y retomaron el viaje. Azul dijo que el segundo micro circulaba a 40 kilómetros por hora. “Hasta que la organizadora de la filial les pidió que le metan pata, anduvimos una hora y media a 80 y explotó la rueda delantera”, comentó.
“No es que se pinchó la rueda, explotó directamente. No volcamos de casualidad” detalló Peluffo. “Llamaron a un gomero que llegó y nos cambió la rueda y se dio cuenta que las otras tres están igual de mal estado”, agregó.
