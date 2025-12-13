Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Sobre el futuro del menor imputado por el crimen

Mateo Yagame: queda en suspenso una resolución

Mateo Yagame: queda en suspenso una resolución
13 de Diciembre de 2025 | 01:59
La causa por el crimen de Mateo Yagame, asesinado en enero pasado en Los Hornos, sumó en las últimas horas una novedad clave. La jueza María José Lescano resolvió mantener la medida cautelar que pesa sobre el adolescente de 14 años imputado por el ataque, quien continuará internado en un instituto cerrado al menos hasta enero de 2026, tal como había sido establecido en julio, cuando se dispuso una prórroga de 180 días.

La decisión, según pudo saber EL DIA, fue comunicada mediante un escrito judicial que la familia de la víctima recibió tras la audiencia realizada esta semana. Claudia, la abuela de Mateo, explicó que la magistrada consideró que “no están dadas las condiciones para liberar al chico”, desestimando así el pedido de la defensa, que pretendía que el menor recuperara la libertad antes de las Fiestas.

“La jueza deja en claro que sigue la medida cautelar hasta el 11 de enero”, relató Claudia. Si bien el plazo formal de los 180 días vence entre el 15 y el 16 de ese mes, la jueza se fijó como límite el 11 de enero de 2026 para expedirse definitivamente sobre el futuro del imputado. En ese sentido, la familia de Mateo Yagame remarcó que la resolución no implica aún una definición de fondo. “No dice si lo va a dejar libre o si lo va a dejar encerrado. Recién a partir del 11 de enero va a haber una decisión en sí”, explicó la abuela, que pidió al abogado que le tradujera el escrito “con palabras más claras”.

Claudia también confirmó que la defensa había presentado informes favorables para solicitar la liberación anticipada del menor, pero que ese planteo no fue aceptado por la jueza. “No lo van a largar ahora”, resumió Claudia.

 

