Cena de fin de año en la Sociedad Cultural Lituana “Nemunas” de Berisso

La Sociedad Cultural Lituana “Nemunas” los invita a participar de la Cena de Fin de Año para despedir las actividades del 2025. La velada se realizará el sábado 20 de diciembre, a las 21, en la sede social de Avenida Montevideo Nº 1.569 entre 17 y 18 de Berisso.

El valor de la tarjeta es de 16.000 pesos (picada, pizza, sanguchitos de bondiola braseada; llevar bebida). Menores de cinco años, sin cargo. Reservas: 2213629215,