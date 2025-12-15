La negociación es con los gobernadores

Los gobernadores se consolidaron como la “clave de la gobernabilidad” en la gestión del presidente Javier Milei. Lo dijo el analista político Rosendo Fraga, al destacar que “la referencia de con quién negocia el gobierno no es el peronismo, son los mandatarios provinciales”.

Esta nueva realidad marca la primera mitad del mandato presidencial, donde, a pesar de contar con una minoría histórica en el Congreso, el Gobierno logró “gobernar con esa relación de fuerza tan desfavorable”, un interrogante inicial que, según Fraga, ya “se resolvió”. Además, resaltó la ventaja que otorga al oficialismo una “oposición dividida, una oposición desarticulada” y un peronismo tradicional en declive. En una entrevista radial Fraga explicó que el nuevo eje se debe a una “geopolítica provincial” que “cambió y va a cambiar más”.