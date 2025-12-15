Continúa la limpieza de fachadas de comercios, edificios y viviendas

La fiesta Pincha: madrugada roja y blanca en Santiago del Estero
La continuidad de Domínguez, ahora, es tema central en el Pincha
VIDEO. La noche se volvió una amenaza en barrios golpeados por el delito
Horror en Australia durante la celebración de una fiesta judía
El “fenómeno felino” se instala en los hogares y comercios platenses
Las motos, mayores protagonistas del caos y de las tragedias viales en la Región
Promociones con precios increíbles para los suscriptores de EL DIA
La vuelta del mojón histórico reabre el debate sobre el patrimonio local
Actividades: taller infantil, cena de fin de año, club de lectura en la Biblioteca y bochas en Trentino
El Cuartel de Bomberos Voluntarios El Peligro celebró su 10° aniversario
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Con el objetivo de recuperar y preservar el espacio público, siguen las tareas de limpieza y pintura en domicilios particulares y locales comerciales, interviniendo frentes, paradas y persianas. Se recuperaron los postes y las luminarias en avenida 44, y se trabajó sobre los edificios de diagonal 80, entre 115 y 120. En tanto, se intervino la parroquia ubicada en diagonal 80 entre 117 y 118, se recuperaron paradas de colectivo y se realizaron tareas de hidrolavado. Todas las tareas se desplegaron en el marco del programa “Ciudad Limpia”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí