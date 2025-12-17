Buscan mayor eficiencia en los juicios por jurados

A diez años de la implementación del sistema de juicio por jurados en el fuero penal de la provincia de Buenos Aires y, tras analizar la práctica y experiencia del sistema judicial en la celebración de juicios con la participación ciudadana, la Suprema Corte bonaerense acaba de dictar recientemente una resolución que implica importantes reformas en las estructuras judiciales para garantizar procesos más rápidos y eficientes en los casos penales que deban ser juzgados por jurados populares.

La resolución, firmada por los tres jueces integrantes del máximo tribunal provincial, Sergio Torres, Hilda Kogan y Daniel Soria, con la intervención del secretario de Planificación, Néstor Trabucco, “marcará un antes y un después en la gestión y desarrollo de los juicios por jurados y garantizará mayor transparencia, optimización en el empleo de recursos humanos y materiales, uniformidad de criterios de trabajo y ejecución de tareas y por sobre todo, un mejor diálogo y trato de la ciudadanía que es convocada en calidad de jurados”, expresaron fuentes judiciales a este diario.

Los cambios más trascendentales implican el otorgamiento de funciones administrativas, que actualmente estaban a cargo de los tribunales de juicio, a las Secretarías de Gestión Administrativa y/o a las Oficinas de Gestión de Audiencias, dependientes de las Cámaras Penales Departamentales, según lo que en cada jurisdicción exista.

A partir de la puesta en marcha de lo resuelto, que dependerá de la intervención conjunta de la Oficina Central de Jurados y la Secretaría de Planificación, las SGA y/o las OGA llevarán a cabo los sorteos de jurados y, su convocatoria al juicio, como así también prestarán colaboración esencial con los tribunales de juicio en la preparación de las audiencias, en la recepción y atención de la ciudadanía convocada, gestión de traslados de las personas, el pago de viáticos y remuneración de los jurados, cuando corresponda.

Hace unos meses se destacó la celebración de un juicio por jurados en el Departamento Judicial de La Plata (a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal IV), donde “fueron implementadas -desde la secretaría y personal administrativo- distintas medidas que hicieron más eficiente y ágil la celebración del proceso y el trato con la ciudadanía que participó en calidad de jurados”, indicaron los mismos voceros.

La creación de las oficinas de jurados es un paso fundamental para profesionalizar la función administrativa.

“El juicio por jurados exige que un grupo de personas se dedique exclusivamente a la depuración de los padrones, convocatoria de los jurados, pagos, traslados, etc”, se explicó.

“Todo con el objeto de garantizar que el día del juicio y de la audiencia de voir dire estén los jurados necesarios”, cerraron.

Cabe destacar que la audiencia de voir dire es el proceso crucial de selección de jurados, donde se busca identificar sesgos, prejuicios y falta de imparcialidad, para así conformar un panel idóneo y objetivo para el caso.