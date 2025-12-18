For Ever vuelve a Primera luego de nueve años

Presupuesto 2026: Diputados le dio media sanción, pero no pudo derogar el financiamiento a discapacidad y las universidades
Se terminó la agonía para For Ever. Después de permanecer nueve años en el ascenso, vuelve a la máxima categoría liguista a partir del año que viene, gracias a la victorias conseguida ayer sobre Curuzú Cuatiá por 2-1, en la segunda final de la Primera B y que otorgó, precisamente, el segundo ascenso a Primera División.
En un partido electrizante, el equipo Mondonguero sacó de la galera una victoria que festeja todo un barrio. Aitor Núñez marcó por duplicado en el primer tiempo. Mientras que el empate transitorio fue obra de PatricioD`Uva, de cabeza, en el mismo período.
Como quedó dicho, la Primera B ya otorgó los dos ascensos: Peñarol Infantil y For Ever.
En tanto que el domingo que viene, el equipo “portugués” tendrá una tercera chance de subir a la máxima categoría liguista, cuando enfrente al Círculo Cultural Tolosano (penúltimo peor promedio de Primera División), en el partido de la Promoción (A-B). El cuadro de Tolosa tendrá ventaja deportiva para dicha ocasión.
El histórico ForEver llegó a esta definición por haber terminado primero en la TablaAnual. Y ayer demostró que su mayor objetivo era retornar a la categoría que jamás debió abandonar.
El partido fue trabado, aunque el Mondonguero fue mucho más efectivo que CuruzúCuatiá, que también desea regresar al círculo privilegiado de la Liga, anhelo que lleva tres años de espera.
De entrada, nomás, ForEver se adelantó en el resultado. Fue a los 5 minutos, gracias a una definición de AitorNúñez.
Pero la alegría duró muy poco para los del barrio Mondongo, porque PatricioD´Uva, el goleador del “Portugués”, decretó la paridad a los 20, con un certero golpe de cabeza.
Y antes de que se cierre la primera etapa, For Ever volvió a pegar en el resultado.
Fue a los 44, nuevamente a través de Alexis Núñez, la gran figura de la tarde en Alianza. En la parte final, Curuzú se volcó al ataque; mientras que Fore jugó con el resultado puesto.
