Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Libros, pósters y juegos de EL DIA a precios increíbles: hoy termina la preventa para suscriptores y mañana se abre a todo público

Deportes |Final de la b por el segundo ascenso

For Ever vuelve a Primera luego de nueve años

For Ever vuelve a Primera luego de nueve años

for ever vuelve a primera división después de 9 años / pasealaliga

18 de Diciembre de 2025 | 06:14
Edición impresa

Se terminó la agonía para For Ever. Después de permanecer nueve años en el ascenso, vuelve a la máxima categoría liguista a partir del año que viene, gracias a la victorias conseguida ayer sobre Curuzú Cuatiá por 2-1, en la segunda final de la Primera B y que otorgó, precisamente, el segundo ascenso a Primera División.

En un partido electrizante, el equipo Mondonguero sacó de la galera una victoria que festeja todo un barrio. Aitor Núñez marcó por duplicado en el primer tiempo. Mientras que el empate transitorio fue obra de PatricioD`Uva, de cabeza, en el mismo período.

Como quedó dicho, la Primera B ya otorgó los dos ascensos: Peñarol Infantil y For Ever.

En tanto que el domingo que viene, el equipo “portugués” tendrá una tercera chance de subir a la máxima categoría liguista, cuando enfrente al Círculo Cultural Tolosano (penúltimo peor promedio de Primera División), en el partido de la Promoción (A-B). El cuadro de Tolosa tendrá ventaja deportiva para dicha ocasión.

El histórico ForEver llegó a esta definición por haber terminado primero en la TablaAnual. Y ayer demostró que su mayor objetivo era retornar a la categoría que jamás debió abandonar.

El partido fue trabado, aunque el Mondonguero fue mucho más efectivo que CuruzúCuatiá, que también desea regresar al círculo privilegiado de la Liga, anhelo que lleva tres años de espera.

LE PUEDE INTERESAR

Tirante: en el radar para la Copa Davis

LE PUEDE INTERESAR

Alcaraz y Ferrero, una separación inesperada

De entrada, nomás, ForEver se adelantó en el resultado. Fue a los 5 minutos, gracias a una definición de AitorNúñez.

Pero la alegría duró muy poco para los del barrio Mondongo, porque PatricioD´Uva, el goleador del “Portugués”, decretó la paridad a los 20, con un certero golpe de cabeza.

Y antes de que se cierre la primera etapa, For Ever volvió a pegar en el resultado.

Fue a los 44, nuevamente a través de Alexis Núñez, la gran figura de la tarde en Alianza. En la parte final, Curuzú se volcó al ataque; mientras que Fore jugó con el resultado puesto.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La Provincia confirmó la fecha de pago del aguinaldo a estatales y a jubilados del IPS

Plateas agotadas para la final Estudiantes vs Platense y solo quedan generales: así sigue la venta de entradas

Tragedia en Plaza Moreno: sufrió un paro cardíaco mientras conducía, se estrelló y falleció

Antes de salir, al taller: la revisión del coche arranca en $100 mil

"Le gatillaron tres veces a una empleada": dramático relato del dueño de la panadería atacada en La Plata

Edificios cerrados y abandonados en La Plata, un dolor de cabeza para los vecinos

VIDEO.- Motochorros "polirrubro" en La Plata: en un suspiro y a los tiros roban en pollajería, panadería y una YPF
+ Leidas

Presupuesto 2026: Diputados le dio media sanción, pero no pudo derogar el financiamiento a discapacidad y las universidades

La “Banda del Tiburón”, una amenaza en La Plata

Provincia pagará el aguinaldo el 20

Una disputa de poder detrás del veto a un presupuesto millonario

Con apoyo peronista, de la izquierda y piqueteros, la CGT protesta en la calle

Fatal descompensación al volante en Plaza Moreno

Un equipo platense ganó un premio por descifrar una patología y lo donó

El drama de la zona roja: “Falta decisión política”, reclaman los vecinos
Últimas noticias de Deportes

Un duelo con Platense dio inicio a la mística

El DT define quiénes reemplazan a los tocados

Zaniratto “Tenemos que ir por un Gimnasia cada día mejor”

Pidieron el procesamiento de Moretti por fraude
Espectáculos
“Sex”: Noruegos confundidos y con ganas de explorar
Nick Reiner, que podría recibir la pena de muerte, compareció ante la Justicia
“Louise Violet” desembarca en los cines con una historia de educación e inspiración
La nueva “Avatar” cumple (aunque poco más)
Cambio de paradigma: a partir de 2029, los Oscar se verán a través de YouTube
Política y Economía
Presupuesto 2026: Diputados le dio media sanción, pero no pudo derogar el financiamiento a discapacidad y las universidades
La inflación mayorista se aceleró a 1,6%
Presupuesto 2026: avanzó con intensas negociaciones
Los libertarios buscan dictamen para avanzar en la reforma laboral
Con apoyo peronista, de la izquierda y piqueteros, la CGT protesta en la calle
Policiales
Golpeó a su pareja y casi mata al suegro: preso
La “Banda del Tiburón”, una amenaza en La Plata
Impulsan un jury para el juez de la VTV y las multas de tránsito
Una supuesta megaestafa en Chascomús, a juicio oral
Fatal descompensación al volante en Plaza Moreno
La Ciudad
Psiquiatras y psicólogos, dan charlas de salud mental en clubes
Desarrollan luces LED para optimizar cultivos
Encuentro por el Día de las Personas con Discapacidad
Ajustes de alquileres en enero entre el 4% y 13%
Radiografía de la inflación local: en dos años, el micro dio un salto del 982%

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla