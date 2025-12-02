Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |HABÍAN ASALTADO UN KIOSCO

Dos detenidos por el ataque en 2 y 63

2 de Diciembre de 2025 | 02:44
La seguidilla de robos que había puesto en jaque al kiosco ubicado en 2 y 63 tuvo un giro clave en las últimas horas: dos jóvenes de 20 años fueron detenidos después de ser reconocidos por las imágenes de las cámaras de seguridad y por la misma vestimenta que usaron al momento del ataque. Ambos habían actuado en el segundo episodio, ocurrido apenas cinco horas después del violento robo inicial.

De acuerdo con el parte oficial, personal policial y un móvil del GUP los interceptaron a los implicados en 2 y 65. Allí constataron que coincidían plenamente con las imágenes aportadas por el comerciante y por las cámaras internas del local.

Los investigadores ya habían reconstruido la cronología del terror vivido en el kiosco. El primer asalto ocurrió el jueves por la tarde, cuando tres delincuentes redujeron al empleado y lo encerraron en el baño para llevarse 120 mil pesos, bebidas alcohólicas y el teléfono del trabajador. Según relató la víctima, todo sucedió “en cuestión de segundos”: los ladrones lo empujaron hacia el fondo y lo inmovilizaron sin que pudiera reaccionar. La escena quedó registrada en detalle por las cámaras del comercio.

Apenas cinco horas más tarde, ya de noche, el kiosco volvió a ser blanco del delito. En ese segundo ataque, dos hombres ingresaron con la excusa de pedir agua y, cuando el empleado se distrajo, intentaron acorralarlo para repetir el golpe. Sin embargo, esta vez la víctima alcanzó a activar una alarma interna que frustró el robo y obligó a los intrusos a escapar. Ese intento permitió identificar a los ahora puestos a disposición de la UFI Nº 3.

En pocas horas, atacan dos veces el mismo local

 

