En pocas horas, atacan dos veces el mismo local

Durante las últimas horas un violento episodio ocurrió en un kiosco de La Plata, donde tres delincuentes redujeron al empleado que atendía y lo encerraron en el baño para llevarse dinero en efectivo y hasta bebidas del local. Voceros indicaron que se trata del comercio “Maxi As”, ubicado en calle 2 y 63, que -además- volvió a ser blanco de la inseguridad horas después, cuando otros dos hombres intentaron repetir el golpe.

El primero de los hechos ocurrió cerca de las 14 del último jueves. En ese momento, el empleado se encontraba solo en el local cuando ingresaron tres hombres con gorras y uno de ellos con el rostro cubierto. Sin mediar palabra, lo rodearon, lo empujaron hacia el sector trasero y lo encerraron en el baño. El trabajador no pudo precisar si le mostraron un arma, pero relató que todo sucedió en cuestión de segundos.

Tras permanecer unos minutos oculto, logró salir y descubrió el faltante de su celular, unos 120 mil pesos que estaban en la caja y botellas de vodka. La secuencia quedó registrada por las cámaras internas y externas del kiosco.

Apenas cinco horas más tarde, a las 19, el comercio volvió a sufrir otro intento de robo. En esta ocasión, el empleado de turno atendía con normalidad cuando dos hombres entraron y le pidieron agua. En cuanto se descuidó, intentaron acorralarlo, pero la víctima alcanzó a activar una alarma interna, lo que obligó a los delincuentes a escapar sin concretar el robo. Este intento también quedó filmado. La Policía analiza ahora los videos para identificar a quienes actuaron en ambos casos.