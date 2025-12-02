Se terminó el ciclo de De Felippe en el Ferroviario

El entrenador de Central Córdoba de Santiago del Estero, Omar De Felippe, renunció a su cargo tras lo que fue la eliminación en cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional ante Estudiantes de La Plata.

La salida del ex técnico de Independiente se debe a un desgaste en la relación con la dirigencia, a la cual el propio De Felippe expuso hace un tiempo por deudas en los premios de la conquista de la Copa Argentina 2024 y por compromisos económicos.

Esta exposición en conferencia de prensa caló hondo en la comisión directiva encabezada por José Alfano que debía reunirse, manteniendo la morosidad, con De Felippe esta semana para revisar la continuidad el año próximo.

Sin embargo, el entrenador primereó a los dirigentes y presentó la renuncia ante estos problemas económicas.

Sumado a esto, el entrenador también comprendió que no se cumplieron los objetivos esta temporada. En el primer semestre, no pudieron avanzar de fase en el Torneo Apertura, la defensa del título de campeón de la Copa Argentina quedó en treintaidosavos de final ante Quilmes y quedaron eliminados de la Copa Libertadores, recalando en la Sudamericana donde fueron derrotados por Lanús.

Con una sola competencia en estos últimos seis meses del año, Central Córdoba clasificó a los octavos de final del Torneo Clausura al finalizar en el cuarto puesto de la Zona A. Si bien eliminó a San Lorenzo de manera agónica en esta instancia, el sábado cayó con Estudiantes, en Santiago del Estero, quedó eliminado y terminó el año en noviembre.

Así, De Felippe cierra su etapa en Central Córdoba que inició en agosto de 2023 y, desde allí, dirigió 83 partidos de los cuales ganó 32, empató 27 y perdió 24.

Además, en su estadía en el ´Ferroviario´, hizo historia al conquistar la Copa Argentina 2024, el único título de la institución.

En la Copa Libertadores, logró vencer por 2-1 al Flamengo en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro pero quedó eliminado insólitamente por un gol de diferencia.