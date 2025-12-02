Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |TRAS CAER CON EL PINCHA

Se terminó el ciclo de De Felippe en el Ferroviario

Se terminó el ciclo de De Felippe en el Ferroviario

Omar De Felippe

2 de Diciembre de 2025 | 03:17
Edición impresa

El entrenador de Central Córdoba de Santiago del Estero, Omar De Felippe, renunció a su cargo tras lo que fue la eliminación en cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional ante Estudiantes de La Plata.

La salida del ex técnico de Independiente se debe a un desgaste en la relación con la dirigencia, a la cual el propio De Felippe expuso hace un tiempo por deudas en los premios de la conquista de la Copa Argentina 2024 y por compromisos económicos.

Esta exposición en conferencia de prensa caló hondo en la comisión directiva encabezada por José Alfano que debía reunirse, manteniendo la morosidad, con De Felippe esta semana para revisar la continuidad el año próximo.

Sin embargo, el entrenador primereó a los dirigentes y presentó la renuncia ante estos problemas económicas.

Sumado a esto, el entrenador también comprendió que no se cumplieron los objetivos esta temporada. En el primer semestre, no pudieron avanzar de fase en el Torneo Apertura, la defensa del título de campeón de la Copa Argentina quedó en treintaidosavos de final ante Quilmes y quedaron eliminados de la Copa Libertadores, recalando en la Sudamericana donde fueron derrotados por Lanús.

Con una sola competencia en estos últimos seis meses del año, Central Córdoba clasificó a los octavos de final del Torneo Clausura al finalizar en el cuarto puesto de la Zona A. Si bien eliminó a San Lorenzo de manera agónica en esta instancia, el sábado cayó con Estudiantes, en Santiago del Estero, quedó eliminado y terminó el año en noviembre.

LE PUEDE INTERESAR

San Lorenzo de paro y al borde de la acefalía

LE PUEDE INTERESAR

Castrilli le saltó a la yugular a Chiqui Tapia

Así, De Felippe cierra su etapa en Central Córdoba que inició en agosto de 2023 y, desde allí, dirigió 83 partidos de los cuales ganó 32, empató 27 y perdió 24.

Además, en su estadía en el ´Ferroviario´, hizo historia al conquistar la Copa Argentina 2024, el único título de la institución.

En la Copa Libertadores, logró vencer por 2-1 al Flamengo en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro pero quedó eliminado insólitamente por un gol de diferencia.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Clásico platense en semifinales: qué día y a qué hora jugarían Gimnasia vs Estudiantes en el Bosque

El milagroso Lobo de Zaniratto a semifinales: venció 2 a 0 a Barracas Central y ahora espera con fe a Estudiantes

¿Afectará a La Plata?: los 32 municipios bonaerenses en los que se espera una fuerte ola de calor este verano

Escándalo de VTV: citaron a indagatoria al ex ministro bonaerense Jorge D'Onofrio

Rige el aumento de la nafta: así quedaron los precios de los combustibles en La Plata

+ Leidas

Por un clásico histórico y la final como premio

$60 millones mensuales por 2hs. de trabajo a la semana

El escándalo en la AFA: otra denuncia salpica a Tapia

Cambia el horario de atención de los bancos

Uno por uno

El gol de Panaro llegó a instancias del VAR

El derby en el Bosque se jugaría el lunes a las 17.00

Una financiera bajo la lupa y 19 allanamientos
Últimas noticias de Deportes

Por un clásico histórico y la final como premio

Se pellizca porque sigue incrédulo; ya está entre los mejores del Clausura

El gol de Panaro llegó a instancias del VAR

Una racha de triunfos que invita a la ilusión
La Ciudad
Usuarios acorralados: ya rige la suba “extra” en el micro
Con el nuevo aumento en los combustibles, la premium roza los $2.000
Parque Saavedra: en el barrio esperan por la reapertura
El arbolito de Navidad en La Plata con precios para todos los bolsillos
Cambia el horario de atención de los bancos
Espectáculos
Jafar Panahi: “Estoy vivo mientras haga películas”
Clásicos del cine italiano se verán en el Cinema Paradiso, gratis
Brigitte Bardot pide a todos “tranquilizarse”
“Re calientes”: la feroz interna entre Martitegui y Telefé
Alto chisme: Fede Bal, ¿se le anima a “Bendita TV”?
Policiales
No se salva nadie: la trama de otro ataque en Barrio Norte
Causa VTV: indagarán al exministro de Transporte y a empresarios del sector
Empezó el juicio contra los “testigos claves” del cuádruple crimen
Motochorros golpean y asaltan a un colectivero
Antes de las vacaciones, desvalijan una escuela
Política y Economía
El escándalo en la AFA: otra denuncia salpica a Tapia
Una financiera bajo la lupa y 19 allanamientos
$60 millones mensuales por 2hs. de trabajo a la semana
Código Penal: delitos imprescriptibles y sanciones más duras
Pagan un bono de casi US$1.000 millones, con poco impacto en reservas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla