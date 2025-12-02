Racing accedió a semis gracias a Cambeses

Kicillof volvió a pedir la votación del Financiamiento a la Legislatura
Venció por penales a Tigre 4-2, tras igualar sin goles en los 120 minutos, con una gran noche del arquero, que atajó dos envíos
Racing, con sufrimiento, pero sostenido por sus convicciones, se clasificó anoche semifinalista del Clausura, al superar a Tigre 4-2 por penales, después de igualar sin goles en los 120 minutos de juego.
La gran figura fue el arquero Facundo Cambeses, quien logró atajar dos envíos (de Cardona y Laso). De esta manera, el equipo de Gustavo Costas enfrentará el domingo a Boca, en la Bombonera, por el pasaje a la gran final. La Academia llegará al partido contra el Xeneize con bajas, ya que fueron expulsados Martirena y Sosa.
Racing y Tigre regalaron un partido intenso, por momentos bien jugado y con chances de ganar en los noventa para cualquiera de los dos. El local, que se despertó recién en la segunda mitad, ejerció un leve predominio sobre el Matador, que siempre se mostró bien ordenado tácticamente, y punzante cuando tuvo que pisar el área.
Los dos jugaron para el espectáculo. Y ambos hicieron méritos para llegar a las semifinales. Lo pudo ganar Racing, si no fuera por la cantidad de goles que se erró Maravilla Martínez; pero también lo pudo haber ganado Tigre, que generó en no menos de cuatro situaciones, pero sus delanteros fallaron en la definición.
El alargue no pudo evitarse. Y allí, ambos equipos, ya cansados por el trajinar de un partido intenso, volvieron a mostrar sus armas pero fallaron nuevamente en los metros finales.
A los 6, llegó el gol de Racing, a través de Duván Vergara, pero fue anulado por posiciones adelantada. Y a los 9, hubo una jugada polémica, con el chequeo del VAR de un supuesto penal (al final no fue sancionado). Y de esa jugada, fue expulsado Martirena. Y luego Sosa.
Para la última mitad del alargue, el esfuerzo y el cansancio se hicieron notar, pero Racing no bajó los brazos y siguió con la idea de no llegar a los penales.
