Casamiento de Rocío Pardo y Nicolás Cabré: desmienten la versión de que habrían decidido cobrar la tarjeta a sus invitados       

A pocos días de la boda de Rocío Pardo y Nicolás Cabré, volvió a quedar en el centro de la escena una vieja polémica que había estallado cuatro meses atrás.

Se trata de la versión de que la pareja habría decidido cobrar la tarjeta a sus invitados. En aquel momento, la supuesta cifra empezó a circular en distintos medios, aunque ninguno de ellos se había expresado públicamente.

Ahora, con la fecha del casamiento cada vez más cerca, llegó la confirmación definitiva que derriba esa especulación.

Fue la propia Rocío quien decidió ponerle punto final al tema. Así, en las últimas horas, desmintió la información de manera tajante.

Mientras tanto, aunque Nicolás Cabré no se expresó públicamente sobre el tema, tanto él como Rocío continúan ultimando detalles para uno de los momentos más importantes de su vida.

Finalmente, como parte de las novedades que se conocieron en las últimas horas, se supo que ambos se tatuaron.

Ella se tatuó el nombre de él, y él el nombre de ella. Él en la pantorrilla y ella en el pie, un gesto íntimo que selló el vínculo antes del casamiento.