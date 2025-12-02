Revelan gastos sobre la boda súper millonaria de Taylor Swift: más de un millón de dólares sólo en flores, los detalles

El clásico de La Plata, el lunes a las 17: ¿por qué son el día y el horario que pican en punta?
Ahora, Taylor Sfwift está viviendo su mejor momento y no piensa escatimar en nada.
Así, luego de anunciar su compromiso con Travis Kelce en agosto con románticas publicaciones, ahora se filtraron detalles impactantes sobre lo que será una de las bodas más grandes y lujosas del 2026.
Allí, Taylor ya está trabajando en la decoración del evento, que se realizará en su mansión de Rhode Island, esa misma que compró en 2013 por más de 17 millones de dólares.
La cifra que ya trascendió dejó a todos boquiabiertos: la cantante habría gastado más de un millón de dólares solo en flores.
De acuerdo con The Sun, la idea de Taylor es transformar el acantilado donde se realizará la ceremonia en un auténtico jardín.
En este sentido, la ambientación costaría alrededor de 1.2 millones de dólares e incluiría arreglos gigantes de orquídeas blancas, moradas y rosas; hortensias azules, rosas y blancas; y peonías en todos los tonos románticos que te puedas imaginar.
Swift también habría invertido en la construcción de un jardín privado exclusivamente para la ceremonia, con acceso restringido y seguridad reforzada para evitar que se filtre cualquier detalle antes de tiempo.
Por último, otro dato: su mejor amiga, Selena Gomez, será la dama de honor principal. A ella se sumará Gigi Hadid, también elegida por Taylor para acompañar los preparativos.
