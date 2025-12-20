Arsenal buscará seguir en lo más alto

Detenidos, drogas y armas: la “Zona Roja”, eslabón del circuito narco
La Premier League ingresa en su últimas fechas de la primera rueda, donde Arsenal vuelve a la acción con el objetivo de seguir en lo más alto. Desde las 17 visita a Everton, en un duro encuentro que se va a poder ver por Disney +.
Por su parte, el escolta Manchester City, recibe al irregular West Ham con la idea de mantenerse en los primeros puestos. El choque comienza a las 12 y también se puede ver por Disney +.
Más temprano, desde las 9:30, el Chelsea de Enzo Fernández visita a Newcastle, en uno de los duelos más destacados de la jornada. El elenco de Londres está a ocho puntos de los Gunners, por lo que necesita ganar para no alejarse demasiado. El encuentro se va a poder por ESPN.
Además el Liverpool de Alexis Mac Alliser visita al Tottenham de Cuti Romero, en un duelo de necesitados. El choque comienza a las 14:30 y va a ser televisado por ESPN.
Completan la jornada de hoy: a las 12, Wolverhampton - Brentford, Bournemouth - Burnley y Brighton - Sunderland. Por su parte, a las 17, Leeds recibe a Crystal Palace. Todos los duelos se van a poder ver por Disney+.
