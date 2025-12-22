Hallan restos humanos dentro de una vivienda

VIDEO. Hasta que salga el sol: Estudiantes festejó un año soñado
Sancor Seguros celebra 80 años de trayectoria, crecimiento e innovación
En una Legislatura con alto presupuesto faltarían más acuerdos de políticas de Estado
El mejor regalo para esta Navidad encontralo en Baobab: descuentos especiales y cuotas sin interés
“No alcanza la plata”: por qué la inflación real sería más que la del Indec
La morosidad en familias argentinas alcanzó un nuevo máximo desde 2010
Milei lidera un ranking de imagen y Esteban Bullrich sorprende
Afirman que hay 178 mil fallecidos que cobraban por discapacidad
Festejo anticipado por el centenario de la Refinería local de YPF
Comercios abrieron en domingo y se esperan las compras de última hora
Siguen los operativos de limpieza en fachadas y equipamiento urbano
Inscriben para una bicicleteada histórica y solidaria en Tolosa
Tres casos, el mismo miedo: una ola de inseguridad sacude a La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un inquietante hallazgo generó conmoción en las últimas horas en Los Hornos, luego de que un vecino encontrara restos óseos humanos en el patio de una vivienda ubicada en 150, entre 57 y 58. El episodio dio lugar a una investigación judicial que, por ahora, busca determinar el origen de los huesos y cómo llegaron al lugar.
El hecho se produjo durante la noche del sábado, cuando el inquilino del domicilio realizaba tareas de mantenimiento en el fondo de la propiedad. Mientras cortaba el pasto, advirtió la presencia de un cráneo parcialmente visible y otros huesos esparcidos sobre la tierra. Ante la situación, dio aviso inmediato al propietario de la casa y se comunicó con el 911.
Al arribar al lugar, efectivos policiales constataron el hallazgo y dispusieron la preservación de la escena, a la espera del trabajo de peritos especializados. La causa quedó en manos de la UFI N° 2 del Departamento Judicial La Plata y fue caratulada como “hallazgo de restos óseos”.
Según indicaron, en el lugar también se encontraron apuntes y escritos que podrían estar relacionados con prácticas académicas, un dato que forma parte de las primeras líneas de análisis. En ese sentido, una de las principales hipótesis apunta a que los restos podrían haber sido utilizados con fines educativos, como ocurre en el ámbito de la formación en Medicina, aunque por el momento no se descartan otras posibilidades. Mientras se desarrollan las pericias y se aguardan definiciones, el hallazgo generó sorpresa.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí