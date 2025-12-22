Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |CONMOCIÓN EN LOS HORNOS

Hallan restos humanos dentro de una vivienda

Hallan restos humanos dentro de una vivienda
22 de Diciembre de 2025 | 01:57
Edición impresa

Un inquietante hallazgo generó conmoción en las últimas horas en Los Hornos, luego de que un vecino encontrara restos óseos humanos en el patio de una vivienda ubicada en 150, entre 57 y 58. El episodio dio lugar a una investigación judicial que, por ahora, busca determinar el origen de los huesos y cómo llegaron al lugar.

El hecho se produjo durante la noche del sábado, cuando el inquilino del domicilio realizaba tareas de mantenimiento en el fondo de la propiedad. Mientras cortaba el pasto, advirtió la presencia de un cráneo parcialmente visible y otros huesos esparcidos sobre la tierra. Ante la situación, dio aviso inmediato al propietario de la casa y se comunicó con el 911.

Al arribar al lugar, efectivos policiales constataron el hallazgo y dispusieron la preservación de la escena, a la espera del trabajo de peritos especializados. La causa quedó en manos de la UFI N° 2 del Departamento Judicial La Plata y fue caratulada como “hallazgo de restos óseos”.

Según indicaron, en el lugar también se encontraron apuntes y escritos que podrían estar relacionados con prácticas académicas, un dato que forma parte de las primeras líneas de análisis. En ese sentido, una de las principales hipótesis apunta a que los restos podrían haber sido utilizados con fines educativos, como ocurre en el ámbito de la formación en Medicina, aunque por el momento no se descartan otras posibilidades. Mientras se desarrollan las pericias y se aguardan definiciones, el hallazgo generó sorpresa.

 

