Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Loterías y quinielas

22 de Diciembre de 2025 | 02:04
Edición impresa
Documentos
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Campeón una vez más! Estudiantes dio vuelta el resultado, venció 2 a 1 a Platense y se quedó con el Trofeo de Campeones

VIDEO. El zoológico platense, siete años cerrado: todavía sin fecha de apertura al público

Nacho Fernández sobre su regreso a Gimnasia: "Me toca volver a casa"

Niñera, no: la Justicia no habilitó salidas laborales para La Toretto de La Plata

Naturaleza, amor y sonrisas: las fotos de las vacaciones de Christian Petersen antes de su internación de urgencia

Violento asalto a mano armada en una pollajería de la 520: un agente del SPB resultó herido

El Comercio local se prepara para la “Gala de Vidrieras con Noche de los Regalos” en La Plata
+ Leidas

Subió a $25.000 el bono para consultas médicas

Cristina está bien y Milei le mandó un mensaje

La curiosa historia de González Pirez

Presentan a Nacho, en su retorno a Gimnasia

VIDEO. Domínguez: su continuidad se define a la brevedad

Desde Rosario hablan de un partido “revancha”

VIDEO. Hasta que salga el sol: Estudiantes festejó un año soñado

Cristian Medina: del escepticismo al título
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. Hasta que salga el sol: Estudiantes festejó un año soñado

VIDEO. Domínguez: su continuidad se define a la brevedad

La curiosa historia de González Pirez

Cristian Medina: del escepticismo al título
La Ciudad
Llenar el tanque no baja de los 70 mil pesos
Subió a $25.000 el bono para consultas médicas
Festejo anticipado por el centenario de la Refinería local de YPF
Resurgen los gigantes: los momos ya copan la Ciudad
Abrió la temporada de pileta en la Universidad
Policiales
Tres casos, el mismo miedo: una ola de inseguridad sacude a La Plata
Crónica de una entradera: tras el horror, nada vuelve a ser igual
Un hombre tenía sexo en su auto y acabó a los tiros
Interrogantes por la muerte de una joven en City Bell
Un joven no “recalculó” y cayó tras robar un GPS
Espectáculos
“Stranger Things” se prepara para un final épico
Adiós a Claudio Segovia: el hombre que hizo que el tango vuelva a nacer
Un clásico: los Noeles en La Nonna
“De a poco ”: mejora la salud de Christian Petersen
Dolor en Hollywood por la muerte de James Ransone, el recordado Ziggy Sobotka
Política y Economía
Sin veto: Milei quiere tener el Presupuesto
Polémica en Diputados: El PRO fue a la Justicia contra el oficialismo
“No alcanza la plata”: por qué la inflación real sería más que la del Indec
Sesiona el Concejo local y trata la licencia de Alak
¿Qué piensan los abogados del Poder Judicial?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla