Una abuela recurre a la Justicia para revisar un fallo sobre su nieta

Una familia del barrio San Carlos presentó un pedido de revisión judicial respecto de una resolución dictada por el Juzgado de Familia N° 3 de La Plata, vinculada al régimen de cuidado de una beba de 16 meses. La solicitud fue impulsada por la abuela paterna, quien cuestionó la medida que dispone que la niña permanezca los fines de semana en la localidad de Longchamps, partido de Almirante Brown, junto a su madre.
De acuerdo a lo informado, el conflicto se originó tras la separación de los progenitores de la niña, ocurrida en septiembre de 2024. A partir de ese momento, la madre de la beba se trasladó nuevamente a Longchamps, mientras que la menor quedó al cuidado de su padre y de sus abuelos paternos, en una vivienda del barrio San Carlos, en la ciudad de La Plata.
Según explicó Paola Alejandra Sacchi a EL DIA, abuela paterna de la niña, la resolución judicial cuestionada establece un régimen de permanencia que obliga a trasladar a la menor los fines de semana al domicilio materno. Frente a ello, la familia paterna manifestó su oposición y planteó ante la Justicia la existencia de antecedentes que, a su criterio, deberían ser valorados antes de dar cumplimiento efectivo a la medida.
En ese marco, Sacchi sostuvo que existen denuncias previas relacionadas con situaciones de violencia familiar y otras circunstancias que -según indicó- generarían un contexto que considera riesgoso para la integridad de la menor. Estas manifestaciones forman parte de los argumentos presentados por la familia en el expediente judicial, los cuales se encuentran sujetos a evaluación por parte de los órganos intervinientes.
La abuela también señaló que, ante el incumplimiento del régimen dispuesto, la jueza Claudia Eugenia Portillo resolvió aplicar una sanción económica diaria, medida que fue objetada por la parte afectada. Paralelamente, indicaron que se encuentra pendiente el tratamiento de una apelación presentada por el abogado de la familia paterna, mediante la cual se solicitó la intervención de la Cámara para que revise la decisión adoptada en primera instancia.
Desde el entorno familiar señalaron que el objetivo del planteo judicial es garantizar el interés superior de la niña y lograr que se revisen de manera integral las condiciones en las que se desarrollaría el régimen de cuidado. Mientras tanto, la causa continúa en trámite y se aguarda una definición por parte del tribunal de alzada, que deberá pronunciarse sobre la validez del fallo cuestionado y los planteos formulados por las partes.
En ese contexto, la resolución que adopte la Cámara será clave para definir el régimen de cuidado provisorio y establecer si corresponde modificar o ratificar la medida dispuesta.
